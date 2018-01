Brassband De Spikerpakkeband út Opsterlân wint Gouden Turf

De Gordyk – De muzikanten fan Brassband De Spikerpakkeband hawwe de njoggende jierlikse publykspriis wûn. Buuf en Buuf (de Gordyk) einige op it twadde plak. De tredde priis gie nei Sportferiening Langsweagen.

De ôftraap fan de middei waard dien troch fraksjefoorsitter Johan Sieswerda fan OpsterLanders. Syn nijjierstaspraak hie de titel: frijwilligerswurk, konstant en troch de iuwen hinne bleatsteld oan feroaringen. Nei koarte fraachpetearen mei de tolve nominearre frijwilligersorganisaasjes út de gemeente Opsterlân waard yn De Skâns op De Gordyk de ferkiezingsútslach bekend makke. De fûlbegeare wikseltrofee, De Turfstekker, waard tradisjoneel útrikt troch de foarige winner, de Oliebollenloop fan De Gordyk.

Willem de Vent wie tige ynnommen mei it winnen fan de haadpriis:

“Te gek. Wy sette de wikseltrofee net yn de kast mar op de bekerkast!”

Totaal tal stimmen: 1741. Oantal dielnimmende organisaasjes: 12.

De top 3:

1. Brassband Spikerpakkeband, De Gordyk – 415

2. Buuf en Buuf, De Gordyk – 218

3. Sportferiening Langsweagen – 182



De Gouden Turf is in inisjatyf fan GROENLINKS-OpsterLanders om frijwilligerswurk mear foar it fuotljocht te bringen yn de gemeente. Frijwilligers meitsje it ferskil: se binne ûnmisber foar de mienskip. It publyk nominearret de organisaasjes yn oktober en yn desimber wurdt nei in stimming (telefoanysk/ynternet) bekend makke wa’t de winner wurdt. Wykblêd Sa! stelt yn novimber romte beskikber yn de krante foar it oersicht fan de nominearre organisaasjes.