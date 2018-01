Booktubers binne gek op âlderwetske boeken

Booktubers binne jong, entûsjast en sljocht op âlderwetske papieren boeken. En dêr fertelle se oer op YouTube.

Yn Frankryk binne booktubers in hieltyd grutter súkses. Faak binne it froulju tusken de tweintich en 25 jier, dy’t thús, steand foar de boekekast, fertelle oer harren favorite skriuwers. En dêr sjogge hieltyd mear minsken nei. Ien fan Frankryks meast foaroansteande (papieren) kulturele tydskriften, Télérama, bestege koartlyn omtinken oan it fenomeen. “De literatuer kriget in twadde libben tanksij ynternet”, wie de konklúzje.

De formule slacht dus oan. Gjin elitêre of yntellektuele resinsjes, mar passy. Gjin krante, tydskrift of telefyzjestjoerder as tuskenstasjon, elkenien kin it dwaan. “It jout in hiele nije ympuls oan it lêzen”, oardiele de Frânske jongerein- en popstjoerder NRJ ôfrûne jier. Offisjele sifers binne der net, mar neffens rûzings binne der yn Frankryk ûnderwilens al inkelde hûnderten booktubers. De trend is oerwaaid út de Feriene Steaten, dêr’t booktubers al langer populêr binne.

De útjouwers koene net efterbliuwe. In prestisjeuze útjouwer as Gallimard wurket no gear mei guon booktubers om harren jongereinboeken te promoatsjen. Utjouwerij Hachette kreëarre in ynternetplatfoarm mei tweets, in Instagramakkount en mei ‘fans fictions’, dêr’t jonge lêzers de kâns yn krije om sels te skriuwen.