Boete foar Belvilla foar misliedende priisfermelding

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) leit @Leisure BR BV in boete op foar it misliedend fermelden fan prizen op syn webside belvilla.nl. De leechste prizen dy’t foar it boeken fan fakânsjehuzen op de websiden neamd waarden doogden net. It die bliken dat in fakânsjehûs foar dy leechste priis, net te boeken wie. Konsuminten waarden ek mislaat oer de ferplichte bykommende kosten. De ACM leit @Leisure BR BV dêr in boete op fan 325.000 euro foar op.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestjoerslid ACM: “Konsuminten hawwe rjocht op dúdlike prizen. Sa kinne se de ferskate oanbiedings goed ferlykje. En ûndernimmers kinne earlik mei-inoar konkurrearje. Dêrom is dúdlikheid oer de prizen in oandachtspunt foar de ACM.”

Dúdlike prizen

De ACM set him al tiden yn foar dúdlike prizen yn de reisbrânzje. Utgongspunt dêrby is dat de reis of it fakânsjehûs boekt wurde moatte kin foar de priis dy’t neamd wurdt. By it sykproses moatte de bykommende kosten korrekt en dúdlik genôch te sjen wêze. De kosten dy’t net te mijen binne, moatte yn de priis opnaam wêze. De prizen yn advertinsjes en op de webside moatte reëel wêze. Men moat in hûs boeke kinne foar de leechste priis dy’t yn de advertinsje stiet. As dat net it gefal is, is de priis misliedend.

Oertrêding

De ACM hie @Leisure BR BV earder al wiisd op net krekte en misliedende prizen op www.belvilla.nl. De ACM leit it bedriuw dêr no in boete foar op. It is de earste kear dat de ACM dat neffens de yn 2016 oanpaste boetebeliedsregels docht. De ACM kin no hegere boeten oplizze.