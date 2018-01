Boekpresintaasje ‘Holwert oan See’

​Op tiisdeitejûn 16 jannewaris 2018 is yn Holwert in bysûndere presintaasje fan Holwert oan See en Sense of Place. Op dy jûn wurdt ek it earste eksimplaar útrikt fan it boek Schop in de Dijk. It is in tiidsdokumint oer Holwert, yn opdracht fan Tresoar makke troch skriuwster Elma van Lier en fotograaf Henk Kloosterhuis.

It boek is it resultaat fan in pilotprojekt yn it ramt fan dokumintearjen fan de mienskip, dêr’t nije foarmen fan dokuminten yn besocht wurde. Van Lier spruts wiidweidich mei sa’n tweintich bewenners, Kloosterhuis fotografearre harren en de wrâld dêr’t se yn libje. Tema is krimp: hokker betsjutting hat dat foar it doarp en syn bewenners, en hoe wurket it projekt Holwert oan See dêryn?

Nei de presintaasje wurdt it boek opnommen yn de kolleksje fan Tresoar. De teksten en foto’s sille dêrnei troch Tresoar beheard en tagonklik makke wurde foar it publyk, ek yn digitale foarm, ûnder in yn-copyright-lisinsje.