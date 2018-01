‘Binnenplaats’ fan Joost Baars bêste Nederlânsktalige bondel fan it jier

De VSB Poëzijpriis 2018 giet nei Joost Baars. De sjuery fan de 24e en lêste edysje fan de priis foar Nederlânsktalige poëzij bekroant dêrmei de bondel Binnenplaats, it debút fan de Amsterdamske dichter en boekhanneler. “It is in hallusinante, mystike bondel”, seit de sjuery. “It freget tiid om deryn troch te kringen, mar by eltse kear wer lêzen groeie de gedichten en lûke se je mei yn harren syktocht nei of konfrontaasjes mei it transedinte.” Joost Baars naam de priis op de spannende útrikkingsjûn yn Diligentia yn De Haach út hannen fan sjueryfoarsitter Maaike Meijer yn ûntfangst. De bondels fan de dichters Charlotte Van den Broeck, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhoff en Mieke van Zonneveld wiene ek nominearre en makken kâns op de priis.

Bas Kwakman, direkteur fan Poetry International Rotterdam, sûnt 2011 organisator fan de útrikking fan de VSB Poëzijpriis, kundige yn syn iepeningswurd it fuortbestean fan in foarse, jierlike priis foar de bêste Nederlânsktalige poëzijbondel oan. De finansiering dêrfoar wurdt de kommende jierren garandearre troch it Elise Mathildefûns en it Van Beuningen / Peterich-fûns. De organisaasje bliuwt yn hannen fan Poetry International. It VSB-fûns, dat de VSB Poëzijpriis jierrenlang romhertich stipe hat, draacht by oan in goede oergong.

De VSB Poëzijpriis is sûnt 1992 dé priis foar Nederlânsktalige poëzij en bekroant jierliks de bêste Nederlânsktalige bondel mei in bedrach fan € 25.000,-. De priis waard útrikt oan grutte laureaten, lykas Hugo Claus, Leo Vroman, Gerrit Kouwenaar, Rutger Kopland en Anneke Brassinga. Resinte winners wiene Ester Naomi Perquin, Ilja Leonard Pfeijffer en Hannah van Binsbergen. De VSB Poëzijpriis 2018 dy’t tongersdeitejûn útrikt waard is de lêste yn ’e rige. In oanpassing yn it donaasjebelied fan it VSB-fûns dat de priis finansjeel stipe, makket dat de bekroaning fan in poëzijbondel net mear past yn de nije koers fan it fûns.

Poëzijwike 2018 – 25 o/m 31 jannewaris

Sûnt 2013 bondelen bekende poëzij-eveneminten as Gedichtedei, de VSB Poëzijpriis, Dichter des Vaderlands en de Turing Gedichtewedstriid harren krêften yn de Poëzijwike. Mei de bondeling fan aktiviteiten wolle de partners in grutter berik kreëarje foar poëzij. De Poëzijwike 2018 hat as tema ‘teäter’. Dichter en teätermakker Peter Verhelst skreau it Poëzijgeskink 2018. Oeral poëzij dizze wike. Sjoch foar alle aktiviteiten op poëzieweek.com.

Ferjit ek net de Grutte Gedichtejûn fan Frysk Literêr Tydskrift Ensafh yn Neushoorn Ljouwert op tongersdei 1 febrewaris, as neigesetsje fan de Poëzijwike!