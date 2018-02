’t Bildt is ferhuusd naar ’n ândere gemeente, soa likent ’t. Ni, soa foelt dat. Of âns said: de Bilkerts hewwe gyn aigen gemeente meer, maar is nou ’n part fan ’n groate nije gemeente.

Dut betekent dat de Bilkerts nag fúller an ’e gang motte om de Bildtse taal te behouwen; de taal die’t nag deur soa’n 6000 mînsen praten wort. Dat is ’n hele put, maar gelukkig is d’r nag ’n faste groep die’t och soa fanatyk is om ’t Bildts in stand te houwen, maar ok om de taal in Frysland sien en hore te laten.

Fleden jaar kwammen d’r ’n stikminnig Bildtse boeken út en waren d’r flink wat aktiviteiten die’t over ’t Bildt en ’t Bildts gong. En dut jaar wort der fansels met deursetten. Soa beston op de gedichteavend in St.-Anne op 25 jannewary l.l. driekwart út Bildtse gedichten. D’r waren trouwens ’n prot mînsen anwezig om na de gedichten te lústeren. Dat is prachtig.

En de dâg derna waar de folgende aktiviteit: de ferhaletocht. Op drie plakken op ’t Bildt worden ferhalen ferteld deur Bilkerts. Ok hier kwam feul publyk op ôf.

’t Mooie is dat d’r soafeul andacht is foor de aktiviteiten in ’t algemeen en de Bildtse taal in ’t besonder. Ja, je motte fan je hore late; in ’t Bildts fansels. Dut jaar komme d’r nag ’n prot dingen over ’t Bildt en de Bilkerts. De groate klapper fan dut jaar mot ‘Lan fan Taal’ worre op sundeg 1 en 8 april in Luwt. Maar derover later meer nijs.

Maar een ding is wis: de Bildtse taal mot ’m sien en hore late. Niet allenig in ’e streek ’t Bildt, maar ok derbútten. Allenig dan hout de taal hur bestaansrecht.