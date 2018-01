Bernard Smilde priis 2018

Seis jier lyn hat de Krúspunt, moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke, de Bernard Smildepriis* ynsteld. Elk jier wurd in nij tema útsocht dêr’t it foar de wedstriid yn te stjoeren liet of fers oer gean moat.

It tema foar 2018 is ‘moarnsliet’.

De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op muzyk te setten, en publikaasje op ’e webside fan Krúspunt.

De priisfraach wurdt útskreaun foar de tekst fan in liet; it is altyd tastien om ek in wize yn te stjoeren of om in besteande wize te neamen dêr’t it liet op songen wurde kin. It liet of fers moat gaadlik wêze om breed te brûken yn tsjerke (gemeente, parochy), mar hoecht net perfoarst in gemeenteliet te wêzen. In sololiet, of liet foar gospelgroep of koar is ek tastien. De priiswinner wurdt bekend makke op ’e Krúspuntdei sneon 21 april 2018. Ynstjoeringen moatte uterlik 12 maart 2018 by de stichting ynkommen wêze.

De ynstjoeringen kinne stjoerd wurde nei: Stichting Krúspunt – Piet Miedema, Berkenburg 7, 8702 BD Boalsert, adm@kruspunt.nl

www.kruspunt.nl

*) De priis is neamd nei de ein augustus 2014 ferstoarne bekende en produktive komponist Bernard Smilde, oersetter, tekstdichter en redakteur fan it Fryske tsjerkeliet yn ’e twadde helte fan de 20e iuw.

Betingsten Bernard Smildepriisfraach

Betinken foarôf

Stichting Krúspunt is fan betinken dat der yn Fryslân te min eigentalige tsjerkelieten yn libben gebrûk binne. Der is in protte materiaal yn bondels beskikber, mar de measte fan dy bondels binne yn breder fermidden ûntstien, en ús docht bliken dat net alle lieten yn bygelyks it Lieteboek foar de Tsjerken oanslute yn Fryslân, ek net as se yn it Frysk oerset binne.

Dêrom wol Krúspunt fan ûnderen op stimulearje dat de minsken dy’t de tsjerken (of oare leauwensmienskippen) drage sels mei moaie lieten komme. Op termyn kin sa in nije skat fan lieten fan ’e mienskip ûntstean.

Reglemint

As jo de tekst skriuwe foar in nij Frysktalich 'jûnsliet', of as jo in besteand liet út in oare taal oersette yn it Frysk, meitsje jo kâns op de priis fan € 250, de komposysje fan in wize of in setting, en publikaasje fan jo liet fia Krúspunt. De ynstjoering moat by Krúspunt wêze op uterlik 15 febrewaris 2015.

It liet hoecht net oarspronklik yn it Frysk skreaun te wêzen, mar mei ek nij oerset wêze. In liet yn ien fan de oare memmetalen yn Fryslân mei ek ynstjoerd wurde, as der mar al in Fryske oersetting by is. De priisfraach wurdt útskreaun foar de tekst fan in liet; it is altyd tastien om ek in wize yn te stjoeren, of in besteande wize te neamen dêr’t it liet op songen wurde kin. It liet of fers moat gaadlik wêze om breed te brûken yn tsjerke (gemeente, parochy), mar hoecht net perfoarst in gemeenteliet te wêzen. In sololiet, of liet foar gospelgroep of koar is ek tastien. Lieten dy’t op hokker wize ek al yn in Fryske oersetting publisearre binne of brûkt wurde, kinne net ynstjoerd wurde. By it brûken fan besteand materiaal (itsij wizen, itsij in tekst dy’t oerset is) moat de komponist of skriuwer neamd wurde, mei it plak dêr’t dit orizjineel publisearre is.

De ynstjoerder jout troch yn te stjoeren tastimming:

– dat syn of har liet publisearre wurdt op de webside fan Krúspunt, mei fermelding fan alle auteursgegevens.

– dat syn of har liet publisearre wurdt troch Krúspunt, op pepier of digitaal, mei fermelding fan alle auteursgegevens.

De ynstjoeringen sille hifke wurde troch in saakkundige sjuery dy’t alle jierren beneamd wurde troch it bestjoer fan Krúspunt. De sjuery kiest selsstannich in winner. Yn prinsipe wurdt alle jierren ien sjuerylid nij beneamd, en kinne sjueryleden trije jier efterinoar meidwaan. Leden fan de sjuery en guon dy’t yn de organisaasje behelle binne, binne útsletten as priiswinner.

Praktysk

It bestjoer fan Krúspunt skriuwt alle jierren op ’en nij de priisfraach út en regelet dêrby alle praktyske saken dy’t mei de publisiteit, de ynstruksje fan de sjuery, it sammeljen fan ’e ynstjoeringens, it kontakt mei depriiswinner en it útrikken fan de priis te krijen hawwe. It bestjoer hat it frij, om alle jierren spesifike betingsten oan de ynstjoeringen te stellen.