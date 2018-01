Argentynsk-Nederlânsk bedriuw bout nije reaktor Petten

In Nederlânsk-Argentynsk bedriuw sil de nije reaktor ûntwerpe en bouwe foar de kearnsintrale yn Petten. Dy moat oer sân jier in hast sechtich jier âlde reaktor ferfange. De kosten binne hûnderten miljoenen euro’s. In Frânsk en in Súd-Koreaansk bedriuw wiene ek yn ’e race foar de opdracht. De hjoeddeiske hegefluksreaktor produsearret medyske isotopen. Dat binne atomen dy’t radioaktyf makke wurde troch se te bestrieljen. Dêrnei kinne se brûkt wurde foar de diagnostyk en behanneling fan in grut tal sykten, wêrûnder in protte foarmen fan kanker.

It beslút om de hjoeddeiske reaktor te ferfangen waard yn 2012 naam. De ferâlderde reaktor moast yn 2010 twa kear in koarte tiid stillein wurde, wêrtroch’t ynternasjonaal in tekoart oan medyske isotopen ûntstie. De reaktor yn Petten is net allinnich wichtich foar Nederlân. Hy leveret wrâldwiid tritich persint fan de isotopen foar de behanneling fan ûnder oare kanker en hert- en iersykten. Europeeske sikehuzen binne foar santich persint ôfhinklik fan Petten.