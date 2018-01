Alma Tadema-útstalling fan Frysk Museum by de bêste fan 2017

De útstalling Alma-Tadema, klassieke verleiding fan it Frysk Museum hat in plakje behelle yn de finale fan de 2017 Global Fine Art Awards (GFAA). De GFAA beleanet jierliks de bêste keunst- en ûntwerpútstallingen wrâldwiid. De oansprekkende priis wurdt wol sjoen as de Oscar fan museumlân. Yn oktober waard al bekend dat de útstalling nominearre wie yn de kategory ‘Best Impressionist and Modern – Solo Artist’. No is dúdlik dat Alma-Tadema, klassieke verleiding ien fan de trije oerbleaune kânshawwers yn dizze kategory is. Op 8 maart 2018 wurdt bekendmakke hokker musea wûn hawwe mei de priisútrikking op it Global Fine Art Awards gala yn New York.

De útstalling is ûntwikkele troch it Frysk Museum en is de grutste dy’t ea wijd is oan it oeuvre fan de 19de-iuwske skilder Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912). Mear as tachtich skilderijen kamen fan oeral út de wrâld wei. Mei persoanlike dingen en filmfragminten fertelden se oer de skilder syn wei nei rom hoe’t er ús byld fan de klassike âldheid bliuwend feroare hat. De útstalling rûn fan 1 oktober 2016 oant en mei 7 febrewarisi 2017. Nei Ljouwert wie de útstalling te sjen yn Galerie Belvedere yn Wenen fan 23 febrewaris oant en mei 18 juny 2017. Dêrnei reizge de útstalling troch nei it Leighton House Museum yn Londen, dêr’t Sir Lawrence Alma Tadema syn grutste ynternasjonale sukses meimakke. De útstalling rûn dêr fan 7 july oan en mei 29 oktober 2017. De trije edysjes binne mei-inoar nominearre foar GFAA 2017.

Grutsk op ynternasjonale erkenning

Direkteur Kris Callens is optein oer it finaleplak: “Wy binne grutsk dat ús oanrin nei Ljouwert-Fryslân 2018 net allinnich yn besikersoantal in sukses wie mar ek ynternasjonaal mei om syn kwaliteit erkend wurdt. We binne tige benijd hoe’t ús bysûndere kombinaasje fan skilderijen en filmfragminten op 8 maart skoare sil. Dêr binne wy fansels by oanwêzich.”

Global Fine Art Awards

De GFAA beleanet jierliks de bêste keunst- en ûntwerpútstallingen wrâldwiid. Under de nominearre ynstellingen binne musea, galeryen, keunstbeurzen, biënnales en iepenbiere ynstallaaasjes dy’t der útrinne yn kwaliteit en ynnovaasje wat útstallingsûntwerp, histoaryske kontekst, edukative wearde en maatskiplike nijsgjirrichheid oanbelanget. Hokker musea úteinlik yn ’e prizen falle, wurdt útmakke troch in faksjuery besteande út foaroansteande keunstkenners. Dit jier wiene der 85 musea nominearre yn 13 kategoryen. No binne de 33 finalisten bekendmakke. Oare finalisten foar dizze fjirde edysje fan de GFAA binne ûnder mear de Royal Academy of Arts en The Metropolitan Museum of Art. It Frysk Museum is mei de Alma-Tadema-eksposysje ien fan de trije finalisten yn de kategory Best Impressionist and Modern (1838-WWII) – Solo Artist. De útstalling nimt it op tsjin De ontdekking van Mondriaan fan it Gemeentemuseum De Haach en Medardo Rosso: Experiments in Light and Form fan de Pulitzer Arts Foundation.

Online stimme

It Frysk Museum makket ek kâns om de Youniversal Award en de YOU-2 Award te winnen. Dy prizen wurde takend oan de populêrste nominearre musea ûnder it publyk. Fan no ôf kin der alle dagen op de útstalling stimd wurde fia globalfineartawards.org en fan febrewaris ôf ek fia it Twitteraccount fan de GFAA.

Sukses

Mei de útstalling besochten yn fjouwer moanne tiid 158.000 besikers it museum. Ut publyksûndersyk die bliken dat besikers de útstalling yn trochsneed wurdearren mei in 8,6. 77% fan de museumbesikers kaam fan bûten de provinsje. Fan harren kaam 89% spesjaal foar it museum nei Fryslân. Trochinoar joegen se € 71,- út yn de stêd en de provinsje. Dat betsjut dat de Tademaútstalling 108.270 ekstra besikers nei Fryslân luts en sa foar in kapitaalynjeksje soarge fan goed € 7,6 miljoen yn de lokale en regionale ekonomy.

Yn de binnen- en bûtenlânske media wie der in soad omtinken foar de útstalling. It NOS Journaal bestege fjouwer kear omtinken oan de eksposysje, de Volkskrant neamde him ‘magnifiek’, de Britske krante The Guardian ‘epic’ en it Italiaanske La Stampa ‘magistrale’. De Amerikaanske The Huffington Post neamde de útstalling ‘dazzling’. De totale mediawearde fan Alma-Tadema, klassieke verleiding wie mear as 4,2 miljoen euro.

Yn 2015 wûn de útstalling al de Turing Toekenning I 2015 mei in wearde fan € 500.000 foar it bêste útstallingsplan. De merkkampanje waard ek nominearre foar de Cultuurmarketing Awards 2017.