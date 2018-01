Acht minsken mei eachletsel

It Oogziekenhuis yn Rotterdam hat yn de nijjiersnacht acht minsken behannele oan eachletsel dat feroarsake wie troch fjoerwurk. By seis pasjinten is der sprake fan bliuwend letsel, lykas fermindere sicht of blinens. Mooglik moatte ek eagen fuorthelle wurde. Neffens eachdokter Tjeerd de Faber fan it eachsikehûs is it tal fan acht ferwûne minsken likernôch gelyk oan dat fan de foarige jierwiksels. Hy ferwachtet dat it tal noch tanimme sil, om’t slachtoffers harren ek meld ha yn oare kliniken yn it lân.

It jongste slachtoffer dat yn Rotterdam behannele waard, is fyftjin jier. Hy hat ferbaarnings yn it gesicht en beide eagen binne skansearre. It is ôfwachtsjen hoe’t him dat de kommende dagen ûntwikkelet. It sikehûs registrearret dit jier foar de tsiende kear eachletselgegevens om de jierwiksel hinne. Diskear wiene trije fan de acht slachtoffers omstanners. Yn seis gefallen soe it gien ha om legaal en twa kear om yllegaal fjoerwurk. Net ien fan de slachtoffers droech in fjoerwurkbril.