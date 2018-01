Aanst boetes foar sleauwe omgong mei persoansgegevens

Der komme nije regels oan foar de omgong mei persoanlike gegevens fan minsken. Yn maaie wurdt nammentlik de Algemene Verordening Gegevensbescherming fan krêft. Foar bedriuwen betsjut dat in grutte feroaring, ek omdat it oertrêdzjen fan ‘e feroardering in behoarlike boete opsmite kin.

As fuortendaliks of mei in omwei nei te gean is by wa’t ynformaasje heart, dan is dat persoanlike ynformaasje. Dat jildt foar ynformaasje dêr’t in namme of adres oan keppele is, mar ek foar ynformaasje dy’t keppele is oan in klantnûmer. Elkenien dy’t sokke ynformaasje garret, yn ‘e kompjûter set, trochjout oan oaren of der op in oare wize mei wurket, moat him tenei oan ‘e nije regels hâlde.

It is net tastien om sokke ynformaasje mei oaren út te wikseljen. De minsken fan wa’t gegevens opslein binne, hawwe it rjocht om dy yn te sjen en flaters te korrizjearjen. Foar it ferwurkjen fan persoansgegevens is tastimming nedich. Gruttere bedriuwen moatte in privacy-funksjonaris hawwe en kompjûters dêr’t priveeynformaasje op stiet, moatte neffens de nijste stân fan ‘e technyk befeilige wêze.

Bedriuwen moatte in ynterne hantlieding hawwe dêr’t yn stiet wêrom’t de ynformaasje opslein en bewurke wurdt, hokker gegevens oft it bedriuw presys brûkt, hoe lang oft de gegevens bewarre wurde en hoe’t se befeilige binne. Allinne foar lytse bedriuwen dy’t ynsidinteel persoansgegevens ferwurkje, jilde minder strange regels. It byhâlden fan in mailbestân of in salarisadministraasje fan it personiel jildt as net-ynsidinteel en is dus net samar mear tastien. Wat wol mei: it oanlizzen fan in maillist foar in jierdeisfeest. Plysje en justysje meie fierder yn it belang fan ‘e opspoaring fan misdiedigers ek frij persoansgegevens garje en ferwurkje.