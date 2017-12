Ynwenners berchdoarp Tirol hawwe iensume Kryst

Yn Tirol binne nei in enoarme ierdferskowing op Krystjûn noch hieltyd 130 minsken ôfsnien fan de bûtenwrâld. Harren huzen binne ûnberikber nei’t snein tsientûzen kúb oan rotsen loskaam wie en fan de berch de delte ynstoarte. In lândykje by Vals, net fier fan de Brennerpas, waard troch de ierdferskowing oer in lingte fan 150 meter bedobbe mei stiennen en grûn. De ierdferskowing wie sa grut, dat yn de delte in heuvel fan fyftich meter heech ûntstien is.

Neffens de Eastenrykske autoriteiten is it in “krystwûnder” dat der net ien ferwûne rekke is. In pear minuten foar’t it misgie, ried der noch in bus mei bern oer de dyk. Dy hiene songen by de nachtmis yn in doarp yn ’e omkrite. De dupearren sitte yn elts gefal oant moarn fêst yn harren huzen. De boargemaster fan Vals seit dat de blokkade net ta grutte problemen laat. Neffens him hie elkenien fanwege de feestdagen genôch iten en drinken ynslein om in pear dagen oerlibje te kinnen.