Ynskriuwe foar Mar-athon Snitsermar

Op snein 23 juny 2018, de langste sneon fan it jier, is foar de fjirde kear de Snitsermar it toaniel foar it hurdrin- en kuierevenemint de Mar-athon. In hiele ûnderfining en in evenemint wêrby’t de fokus leit op it byinoarkommen fan sporters, publyk en muzyk. Dielnimmers kinne genietsje fan prachtige rûten oer tsien, 21 of 42 kilometer kuierjen of 7,5, 21 of 42 kilometer hurdrinnen om de Snitsermar hinne, dêr’t de Mar-athon syn namme oan ûntlient.

Start online ynskriuwing

Fan sneon 23 desimber 12.00 oere ôf is it online ynskriuwen foar de ferskate kuier- en hurdrinôfstannen fan de fjirde edysje fan de Mar-athon 2018. Meimeitsje, trochgean, belibje en foaral genietsje oer de paden en dykjes by de Snitsermar lâns. De Mar-athon wurdt organisearre troch de Stichting SAS (Sport Als Stimulans).

Bestel in unyk rinshirt 2018

Foar 24 maart 2018 kin by it ynskriuwen foar kuierjen of hurdrinnen in unyk Mar-athon 2018 rinshirt besteld wurde dat foarsjoen is fan refleksje.