Winkels fan Moniek Miedema ‘ambassades’ fan Ljouwert

Ljouwert mei him fan jannewaris ôf in jier lang Kulturele Haadstêd fan Europa neame. Mar dat feest bliuwt net beheind ta de Fryske grinzen: de seis winkels fan de Fryske moadeûntwerpster Moniek Miedema wurde spesjaal omtsjoene ta ‘ambassade’ fan Ljouwert.

De bekende Fryske politika Lutz Jacobi, de PvdA-listlûker yn Ljouwert, iepene de earste ‘ambassade’ fan de Kulturele Haadstêd. Utsein yn Swol wurde ambassades iepene yn Grins, Emmen, Den Bosch, Ljouwert en Haarlim. De fêstigings sille werom te kennen wêze oan it logo fan Ljouwert Kulturele Haadstêd. Yn de ambassades komt ynformaasjemateriaal oer dat tolve moanne duorjende kulturele evenemint.

Fryske kultuer

“It wurdt in bysûnder jier foar Ljouwert”, seit Moniek Miedema. “As echte Fries bin ik der hiel grutsk op dat Ljouwert in jier lang it kulturele hert fan Europa is. Moade is in wichtich ûnderdiel fan de kultuer. Sa ûntstie it idee om myn ByOni-fêstigings foar in jierke om te doopjen ta ambassades fan Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa. Wy wolle yn de ambassades de Fryske kultuer promoatsje en sjen litte wat foar moais ús haadstêd allegear te bieden hat.”

De Fryske politika Lutz Jacobi stipet it inisjatyf. “Friezen meitsje yn in protte opsichten it ferskil, dat blykt no ek wer. In moai inisjatyf fan Moniek Miedema om op dizze wize de Fryske kultuer ek bûten de provinsjegrinzen te promoatsjen. It is moai dat de winkels fan ByOni de rol fan ambassade op har nimme, sadat de Fryske kultuer op in protte plakken yn Nederlân te finen wêze sil.”

Oer ByOni

Strakke arsjitektoanyske linen, kleurryk en ienfâld mei in sjike útstrieling binne de kearnwurden fan it bedriuw en kinne noch hieltyd keppele wurde oan ByOni. ByOni bestiet sûnt 2005 en hat seis fysike winkels yn Grins, Ljouwert, Emmen, Den Bosch, Swol, Haarlim en in websjop. Yn Grikelân wurkje likernôch fyftich minsken foar ByOni en yn Nederlân telt it moadebedriuw 25 wurknimmers.