Kollum fan Aant Mulder

It jier is hast om. As ik weromsjoch, kom ik ta de konklúzje dat we te krijen hawwe mei in tanimmende belangstelling foar it ferline. Dat waard folslein dúdlik doe’t it Wilhelmus en it Ryksmuseum yn it regearakkoart kamen. Dat wy doe fûnen dat it Frysk folksliet en it ‘Fries Museum’ oer de holle sjoen waarden, seit himsels. Underwilens haw ik begrepen dat dêr likegoed omtinken foar wêze kin. It regear is ien foarbyld fan dy belangstelling foar de eigen skiednis, mar der binne folle mear foarbylden. Ik neam in pear.

Fan ’t jier koene we meidwaan oan ‘It moaiste fan Fryslân’, in projekt fan Ljouwerter Krante, Frysk Deiblêd en Omrop Fryslân. It gie om in top 100 fan moaie gebouwen en moaie plakjes. De sjuery kaam mei fyftich foarbylden en wy mei-inoar mochten de oare fyftich betinke. Dat ha we dien. Wy kamen mei sa’n 350 foarbylden, dêr’t dus fyftich fan, dy mei de measte stimmen, yn de top 100 opnommen waarden. Dy top 100 waard yn tsien kategoryen yndield, dêr’t wer op stimd wurde koe. It Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer hat wûn. De belangstelling foar dat projekt wie grut. Sa’n 44000 minsken ha meidien. It is de bedoeling dat dy hûndert gebouwen en plakjes yn rûten opnommen wurde en yn it jier fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018 omtinken krije.

Okkerwyks hearde ik oer in oar moai foarbyld fan belangstelling foar it ferline. Dat gie oer ‘kanons’. Dat begryp foar skiednisûnderwerpen kenne we sûnt 2006, doe’t de ‘Canon van Nederland’ ferskynde. Dat wiene fyftich ûnderwerpen dêr’t hieltyd wer in hiele perioade oan keppele wurde koe. Dat foarbyld waard folge. Fryslân krige yn 2008 de ‘Kanon fan de Fryske skiednis’ mei 41 finsters. Dat liket wat in nuver getal, mar dat is it net. Wy hiene yn it ferline alve stêden en tritich gritenijen. Wa’t dy stêden en gritenijen by del moast, wie skoften ûnderweis. Dêr komt de siswize ‘op syn alve-en-tritichst’ wei. Tegearre makket dat 41 finsters. Us kanon, dat is in Fryske kanon, dy’t yn it Frysk skreaun is. No binne de doarpen drok dwaande mei kanons fan de Fryske doarpen en stêden. Al dy kanons moatte dan wer ien grut gehiel foarmje. Sa te sjen wurdt it in webside dy’t yn it Frysk en yn it Hollânsk besjoen wurde kin.

Krekt as ‘It moaiste fan Fryslân’ hat ek de ‘Kanon fan de Fryske doarpen en stêden’ fan alles te krijen mei Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018. Sa moat der yn alle gefallen in folslein oersjoch komme fan de skiednis fan doarpen en stêden, dy’t tagelyk yn it ûnderwiis goed brûkt wurde kin. Dat is in moaie doelstelling. De skiednis fan eigen doarp en stêd, dêr moat it mei begjinne en dat moat yn de eigen taal. Dat ik hoopje dat alle finsters yn alle gefallen yn it Frysk beskikber komme. We moatte mar efkes ôfwachtsje, want it is noch nijs fan de boppeste planke. Op 12 desimber binne se mei dat nijs nei bûten ta kommen en de offisjele start is earst yn jannewaris.

Sa kom ik fan ’e skiednis hast as fansels by de taal. Skoallen moatte omtinken hawwe foar de eigen skiednis en dat moat eins yn de eigen taal. Beide hâlde net oer. Yn in tiid dat juffers en masters it te drok hawwe mei fan alles en noch wat, kinne we fan tinken wol hawwe dat de dingen dy’t net troch de ynspeksje hifke wurde, it earst oerslein wurde. It is moai dat der no ynset wurdt op de eigen skiednis yn it ûnderwiis. Ferline jier om distiid sette Sis Tsiis al yn op it Frysk yn it ûnderwiis. Dat wie op 22 desimber 2016 om krekt te wêzen. Ik leau net dat der sûnt in protte feroare is. Wat dat oanbelanget hiene om my wol wer sa’n demonstrative gearkomste en optocht holden wurde kinnen.

Likegoed kin 2018 in moai jier wurde mei mear omtinken fan alle kanten foar de eigen skiednis yn de eigen taal. Wy witte aanst alle moaie gebouwen en plakjes te finen. Wy kinne der, as we wolle, yn de eigen taal oer lêze. Guon skoallen sille yn it ramt fan Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018 grif omtinken hawwe foar de moaiste gebouwen en plakjes en foar de eigen doarps- of stedsskiednis. It soe moai wêze as dêr op dy skoallen Fryske wurkstikken, sprekbeurten, filmkes en flogs oer makke wurde. En yn it ‘Lân fan taal’ moat it Frysk in prominint plakje krije fansels.

Ik haw in suggestje foar ús allegearre. Gebouwen en plakjes binne moai om te besjen. De ferhalen oer dy gebouwen en plakjes dy’t grif yn de doarps- en stedskiednissen oan ’e oarder komme, binne nijsgjirrich. Mar hoe’t der wenne en wurke waard, hoe’t minsken dêr lokkich wiene of krekt net, hoe’t leafde en skeel belibbe waarden, dêr hearre we mar in bytsje oer. Dêrom soe ik jimme oanriede wolle en lês Fryske boeken oer dy en oare gebouwen, dy en oare plakjes en oer it hâlden en dragen fan minsken yn oare tiden. Wy hawwe prachtige boeken. Ik tink yn it foarste plak oan histoaryske romans. Yn oare romans en dan benammen de wat âldere romans, dy’t yn beskate tiden of op beskate plakken spylje, komme we likegoed gauris mear te witten oer tiden dy’t west hawwe.

Wy sjogge dus werom en dat kin nei de takomst ta samar betsjutte dat der yn 2018 mear omtinken foar taal en skiednis komt. Ik soe jimme yn alle gefallen oproppe wolle om yn it oare jier ek mear omtinken foar ús Fryske literatuer te hawwen. Wy hawwe prachtige boeken, dêr’t ik it gefoel fan ha dat se hieltyd minder lêzen wurde. Wat soe it moai wêze as wy yn 2018 allegearre op syn minst ien wat âlder Frysk boek lêze. In goed foarnimmen foar it oare jier?

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 23 desimber yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.