Waarpraatsje: tige mylde jierwiksel

DE JOUWER – It wie in kâlde freed mei sels wat wiete snie, mar sneon en snein sille tige myld ferrinne. Nei de rein fan sneontemoarn kin der letter op ’e dei noch in bui falle. Miskien sjogge we de sinne ek noch efkes. De wyn draait nei it súdwesten en is meast matich oant frij krêftich. Yn de nacht fan sneon op snein set it wer op in reinen. Yn de middei wurdt it drûch, mar âldjiersjûn kinne der wer in pear buien falle. De wyn komt op ’e nij út it súdwesten en is meast matich oant frij krêftich. It wurdt sneon en snein oerdei om de tsien graden hinne. Tige myld foar de tiid fan it jier. Takomme wike wurdt it stadichoan wer wat kâlder.

In noflike jierwiksel!

Jan Brinksma