Waarpraatsje: rêstich ‘winter’waar

DE JOUWER – Yn it wykein sil it, krekt as de lêste dagen, rêstich waar wêze. De loft is berûn en de kans op in glimp sinne hiel lyts. Oerdei wurdt it om de acht graden hinne. De nachten binne ek myld. It bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it súdwesten en is meast matich.

Nei it wykein wurdt it ritich. It bliuwt myld. Wintersk waar sit der perfoarst net oan te kommen. De krystdagen sille grien ferrinne.

Jan Brinksma