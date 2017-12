Waarpraatsje: mylde en griene krystdagen

DE JOUWER – Sa’t sa faak is it gefal is, sille de krystdagen ek dit jier grien en net kâld ferrinne. Op earste krystdei is de loft berûn en kin der sa út en troch wat storein falle. Oerdei wurdt it om de acht graden hinne. De wyn komt út is súdwesten en is matich oant frij krêftich.

Op twadde krystdei is de loft wer meast berûn en kin it ek sa út en troch wat reine. Misskien kinne we noch in glimp fan de sinne sjen. It wurdt mei in graad of seis in bytsje kâlder. De wyn komt út it súdwesten en kin miskien noch wat mear oanhelje.

Nei de krystdagen wurdt it in pear dagen kâlder. Der is sels kâns op wat wiete snie en letter yn ’e wike kin it yn de nacht in graadsje frieze.

Noflike krystdagen!

Jan Brinksma