Waarpraatsje: kâns op wiete snie en faaks glêdens

DE JOUWER – Nei in pear tige wiete dagen bliuwt it freed ek net drûch. Der is sels kâns op wiete snie. Yn de nacht fan tongersdei op freed komt de temperatuer om it friespunt te lizzen. Freed rekket de loft stadichoan berûn en kin der rein falle. Miskien earst sels wol wat wiete snie. Oerdei wurdt it in pear graden boppe nul. De wyn is meast matich en komt út it súdwesten, letter wurdt er súd of súdeast. Yn ’e jun draait de wyn nei is westen en hellet oan.

It wykein sil tige myld ferrinne.

Warskôging:

Jûn en fannacht kin it troch befriezen fan wiete diken op guon plakken glêd wurde. Moarn is glêdens troch wiete snie ek net hielendal útsletten.

Jan Brinksma