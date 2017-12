Waarpraatsje: efkes kâlder

DE JOUWER – Nei in tal mylde dagen, wurdt it fan twadde krystdei ôf in pear dagen wer wat kâlder waar, mar yn it wykein giet de temperatuer wer omheech. Op woansdei sil it in skoft reine. Tongersdei bliuwt it ek net hielendal drûch en op freed kin der miskien sels wol wat wiete snie falle. Wy sille de sinne dizze dagen net in protte sjen. Oerdei wurdt it om de seis graden hinne. De wyn is fariabel en meast matich.

Yn it wykein wurdt it wer in stik mylder. It bliuwt ritich mei in grutte kâns op rein. De wyn hellet dan ek wer wat oan.

Jan Brinksma