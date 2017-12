UWV: Takom jier noch krappere arbeidsmerk

Troch de groeiende ekonomy sil de krapte op de arbeidsmerk takom jier allinnich mar tanimme. En dêrtroch sille der hieltyd mear saneamde krapte-beroppen ûntstean, ferwachtet it UWV. No al is der yn ferskate sektoaren, lykas de bou en technyk, sprake fan in personielstekoart. It UWV foarsjocht dat der yn de simmer in algemiene krapte op de arbeidsmerk wêze sil. Wurkjouwers sille dan hieltyd faker kreative oplossings betinke moatte om noch oan personiel te kommen.

Beroppen mei relatyf in protte dreech yn te foljen fakatueres binne: timmerlju, mitselders, stukadoars, leadjitters, skilders, ynstallaasjemonteurs, elektromonteurs, wurktarieders, wurktúchkundigen, BIM-modelleurs, masinemonteurs, laskers, operateurs, ûntwerpers en konstrukteurs, software- en applikaasjeûntwikkelders, frachtweinsjauffeurs, bussjauffeurs, ferpleechkundigen, fersoargers, koks, hofkers, leararen eksakte fakken en talen, himmelders.

De algemiene krapte op de arbeidsmerk wol noch net sizze dat elkenien maklik in baan fine kin. By in oantal beroppen is noch altyd sprake fan in protte konkurrinsje op de arbeidsmerk, lykas administratyf meiwurker. Foar dy minsken is it neffens it UWV fan belang dat se breder sjogge kwa funksjes.

It UWV hat ek in list opsteld fan beroppen dêr’t relatyf noch in protte wurksikers foar binne as der in fakatuere is: kantoarassistint, administratyf meiwurker sekretariaat, administratyf-juridysk meiwurker, meiwurker boargersaken gemeente, resepsjonist, biblioteekmeiwurker, maatskiplik wurker, sosjaal-kultureel wurker, aktiviteitebegelieder, fasilitêr manager.

It UWV ferwachtet dat de wurkleazens takom jier noch fierder weromrinne sil, wêrtroch’t de arbeidsmerkkrapte allinnich mar tanimt. Begjin 2018 komt it UWV mei in prognoaze fan hoefolle nije fakatueres der takom jier ûntstean sille.