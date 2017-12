Yn Amsterdam en Den Bosch binne sneintejûn ridende treinen mei swier fjoerwurk bekûgele. Yn Amsterdam is ien fan de treinen dêrby rekke. De masinist is sa skrokken dat er syn rit net ferfolgje koe. ProRail sprekt fan “in folslein idioate aksje”, dy’t ta gefaarlike situaasjes liede kinnen hie. “De masinist bewekket de feiligens fan de passazjiers. As er sa skrikt dat er in sein mist, kin dat ûngelokken feroarsaakje”, seit in wurdfierder fan de spoarbehearder.

Yn Amsterdam waard it fjoerwurk yn ’e omkriten fan it Westerpark smiten. It is net dúdlik om hokker soarte fjoerwurk it giet. “Mar masinisten binne hiel wat wend. Dus as er der sa fan skrikt, dan moat it wol swier west ha”, seit ProRail. De trein en it spoar rekken foar safier bekend net skansearre. Neffens ProRail hat de plysje nei de fjoerwurksmiters socht, mar binne se net fûn. De spoarweibehearder lit yn him omgean om te dwaan. Yn Den Bosch smieten jongelju mei swier fjoerwurk nei treinen fan it perron fan stasjon ‘s-Hertogenbosch-East ôf, berjochtet ProRail.