Tongersdei wer syktocht nei Remon Bruinsma

Hjoed, tongersdei, wurdt in nije syktocht holden nei Remon Bruinsma fan De Westereen, dy’t mist wurdt. Op Facebook stiet in oprop fan Angelique Runhart. Minsken dy’t meidwaan wolle kinne har om 12.30 oere by it stasjon yn Ljouwert melde. Frijwilligers wurdt oanret om learzens of hege skuon oan te dwaan. By dizze syktocht wurde ek speurhûnen ynset.

Remon Bruinsma wurdt al sûnt de nacht fan tongersdei 30 novimber op 1 desimber mist, nei in jûntsje stappen mei klassegenoaten yn de Doelesteech. Hy is noch op kamerabylden te sjen om 02.38 oere op ’e hoeke fan de Doelestrjitte en de Grienewei. Dêrnei ûntbrekt elts spoar fan de jonge. Remon syn famylje tinkt dat Remon yn ’e kroech dêr’t er wie, De Kantelaar, mooglik drogearre is troch in man mei in swart shirt mei v-hals. Remon en ien fan syn klassegenoaten krigen in longdrinkglês fan de man. Mooglik siet der wat yn it drankje. Remon syn kammeraat fielde him dêrnei net goed. De âlden fan Remon hawwe minsken, dy’t dy jûn/nacht ek yn De Kantelaar wiene, oproppen harren mobyltsjes te tsjekken oft se foto’s of filmkes makke ha dêr’t Remon en/of de man mei it swarte shirt mooglik op stean.

Ferskate syktochten troch de plysje en frijwilligers mei of sûnder boaten en hûnen hawwe oant no ta noch gjin resultaat hân.

Wat’t ynformaasje hat oer Remon Bruinsma kin skilje mei de plysje op 0900-8844 of anonym op 0800-7000.