It tolfde Yoga Festival op Skylge wurdt holden fan 29 juny oant en mei 1 july 2018. Ferwûndering is it tema fan dit hertferwaarmjende festival oan see. Ferwûndering jout waarmte, in glim en wille. Dielnimmers kinne trije oant fiif dagen meidwaan oan yoga, massaazje, meditaasje, yoga & tantra filosofy, livemuzyk en dûns. Se kinne yn ’e kunde komme mei 25 yogafoarmen foar sawol begjinners as foar guon dy’t al fierder binne. Der binne sa’n fyftich yogadosinten en muzikanten by it festival oanwêzich. Alle dagen wurde der wurksjops jûn mei in folslein programma foar bewust bewegen, persoanlike groei, avontoerlik en sûn libjen. Der binne spesjale wurksjops foar manlju en froulju. En der is hearlik fegetarysk iten.

It foarprogramma begjint op tongersdei 28 juny, dêr’t de waarme sfear al by te ûnderfinen binne.

Besjoch de fideo fan het Yoga Festival.

Wa’t derby wêze wol, kin him of har ynskriuwe op www.yogafestival.info. En foar in yogawykein op Skylge op www.yogaterschelling.nl.