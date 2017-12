Famylje Remon Bruinsma siket bylden fan De Kantelaar

Der wurdt sneon wer socht nei Remon Bruinsma (19), dy’t mist wurdt. Minsken dy’t helpe wolle, wurde oproppen om har om 09.30 oere te melden op it stasjon yn Ljouwert of om 10.00 oere op it parkearplak fan restaurant de Grutte Wielen. De sykaksje is opset troch Angelique Runhart.

De plysje is ek noch dwaande mei it ûndersyk nei de ferdwining fan Remon. Op twadde krystdei sil der wer socht wurde yn de grêften fan Ljouwert.

Remon Bruinsma fan De Westereen wurdt al mist sûnt de nacht fan tongersdei 30 novimber op freed 1 desimber nei’t er mei klassegenoaten op stap wie yn de Alde Doelesteech yn Ljouwert. Hy is noch op kamerabylden te sjen om 02.38 oere op ’e hoeke fan de Doelestrjitte en de Grienewei. Dêrnei ûntbrekt elts spoar fan de jonge.

De mem fan Remon ropt minsken, dy’t yn de nacht fan 30 novimber op 1 desimber op stap wiene yn kafee De Kantelaar yn de Doelesteech, op om harren mobyltsjes te tsjekken oft se dy jûn/nacht foto’s makke ha. De famylje fan Remon soe dy foto’s ek graach sjen wolle. De Bruinsma’s hoopje sa de man te efterheljen dy’t Remon en ien fan syn klassegenoaten wat te drinken joech. De ûnbekende, dy’t in swart shirt mei v-hals oan hie, joech harren in longdrinkglês. Mooglik hat der wat yn it drankje sitten. Remons kammeraat fielde him dêrnei net goed. Hy sil in test ûndergean, dêr’t mooglik noch út blike sil oft er drugs tatsjinne krige. De âlden fan Remon tinke dat drugs de reden wêze kin dat Remon op kamerabylden hurd rint.

Wa’t ynformaasje hat oer Remon kin skilje mei de plysje op 0900-8844 of anonym op 0800-7000.