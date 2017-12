Serious Request smyt 5 miljoen op

Serious Request fan 2017 hat € 5.026.144,- opsmiten. Dat mei in ûnbidich bedrach lykje, mei de jierlikse radio-aksje foar it Reade Krús waard de lêste kearen noch gruttere slompen jild ophelle: yn Breda en Heerlen de ôfrûne jierren sa’n njoggen miljoen en dêrfoar yn Haarlim, Ljouwert en Ynskedé goed tolve miljoen. De opbringst rûn yn de begjinjierren algeduerigen op, mar nimt no dus stadichoan ôf en is dit jier werom fallen nei likernôch it nivo fan 2007 en 2008. Diskear hie it spektakel plak op it Merkplein yn Apeldoarn. De foto is fan fan ‘e middei. Der is fan’t jier wol in bysûndere mylpeal berikt: sûnt it begjin fan Serious Request yn 2004 is no opteld justjes mear as € 100,- miljoen foar it Reade Krús ynbard.