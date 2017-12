Seldsume swarte neushoarn berne yn Blijdorp

Yn Diergaarde Blijdorp is in swart neushoarntsje berne. It is noch mar de twadde kear dat de seldsume bistesoarte him fuortplantet yn Nederlân. Mem Naima befoel op sneontemiddei om 17.57 oere nei in draachtiid fan fyftjin moanne. Neffens de fersoargers koe it jong nei in oerke op eigen poaten stean. In namme foar it jong is der noch net, it geslacht is noch net bekend. Om’t de twa noch rêst nedich ha, binne se foarearst allinnich fia de webcam te folgjen.

De lêste kear dat der in swart neushoarntsje berne waard yn Nederlân wie yn 1960, ek yn Blijdorp. It bist, mei de namme Laura, ferhuze letter nei in bistetún yn Dublin. Nei de hommelse dea fan heit Meru naam de Rotterdamske bistetún ôfskie fan de bistesoarte: mem Sonny ferhuze nei Arnhim, dêr’t noch in manlike soartgenoat libbe. Doe’t yn 2013 de dikhûdefleugel fan de bistetún restaurearre waard, besleat Blijdorp ek wer swarte neushoarns te nimmen. Yn it eardere oaljefanteferbliuw kamen bolle Vungu en twa kij, Naima en Wanda.

Sware neushoarns wurde krekt as de fjouwer oare neushoarnsoarten slim bedrige. Der wurdt op jage en de hoarnen wurde yn Azië ûnterjochte as medisyn sjoen.