Sabeare flochster luts tûzenen folgers

Wa’t wat âlder is, fynt se oer it generaal it measte net om de hakken hawwen, mar de jongerein is der sljocht op: flochs, oftewol persoanlik fideodeiboeken op it ynternet. Dy binne der ek yn it Frysk. Der wurdt grute dat de 19-jierrige Fryskflogjende Jennifer de Vries de populêrste flochster fan Fryslân is. Sy sleat ferline wike mei it filmke hjirûnder in rige flochs oer har hoarekastaazje op Kurasau ôf dy’t hja de lêste moannen foar tûzenen folgers ûnderhold. Mar dat wie sabeare.

Ein novimber die Omrop Fryslân te witten dat de populêre floch yn sêne set wie troch Omrop Fryslân Skoaltelefyzje. Njonken de omrop wurken Afûk, Cedin en ROC Friese Poort mei oan de produksje. Jennifer hjit yn it echt Laura Oosterloo en se komt net út Ljouwert, mar fan It Hearrenfean. Programmamakker Halbe Piter Claus, ien fan de betinkers fan de Jennifer-floch: “Wy woene wat dwaan oan it Frysk ûnderwiis foar MBO’ers. Dy binne tusken de 16 en 22 jier âld.” Dy doelgroep is slim te berikken, meidat dy hast gjin telefyzje sjocht. Dêrom rôpen de programmamakkers Jennifer yn it libben.

Benammen yn de soarch is it neffens Claus wichtich om Frysk te ferstean. De sabeare flochster waard dêrom op Kurasau ûnder oaren konfrontearre mei minsken dy’t Papiamintsk prate. Jennifer ferstie dy taal net, en dat is in ferlykbere situaasje as yn Fryslân. Fierders belibbe se in ferskaat oan aventoeren, krige in feintsje en makke har bygelyks drok om it miljeu. Laura hat har rol fan Jennifer op in leauwensweardige wize oanpakt. Om yn in oertsjûgjende digitale identiteit foar Jennifer te foarsjen wie der al foar de filmkerige in Facebookside en in Instagramakkount oantúgd.

Foar safier’t by de redaksje bekend, is nei it foar it ljocht kommen fan de wiere identiteit fan Jennifer no foarearst allinnich noch Eduard Rekker as Frysktalige flogger oer; sjoch hjirre hoe’t hy reagearret op syn kollega.