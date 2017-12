Protte meiwurkers yn driuwende help emosjoneel tenein

Fjouwer op de tsien meiwurkers fan sikehûsôfdielings foar driuwende help binne emosjoneel tenein. Hast de helte hat de oanstriid om yn synyske termen oer pasjinten te praten. Dat docht bliken út in ûndersyk fan de Universiteit Leien, dêr’t Trouw oer skriuwt. De sifers lizze boppe it trochsneed fan de Nederlânske beropsbefolking, wêrfan’t in fearn him emosjoneel tenein fielt. In wichtige foarm fan stress is agresje fan pasjinten en harren begelieders.

Hast trijefearn fan de ûnderfrege minsken seit teminsten ien kear yn ’e moanne ferbaal yntimidearre te wurden. Tweintich persint kriget alle moannen lichaamlike bedrigings. Fierder is de wurkdruk heech en is der net folle tiid om te bekommen.

Mear as seishûndert wurknimmers fan njoggentjin posten foar driuwende help yn it hiele lân diene oan it ûndersyk mei. Hja fiele har oer it algemien wol opwoeksen tsjin it wurk. Mar fiif persint hat dat gefoel net, tsjin in fearn fan de hiele beropsbefolking. Wol hawwe se nei ferhâlding faak sliepproblemen en symptomen fan posttraumatyske stress. De wurkdruk op harren ôfdielings nimt ta trochdat der mear pasjinten komme, dy’t faak mear as ien oandwaning hawwe. In part, lykas âlderen, heart der eins net thús.

Besiele

Op it aspekt fan besieling skoare meiwurkers fan de driuwende help heech. Mear as de helte seit him besiele of tige besiele te fielen; by de hiele Nederlânske beropsbefolking jildt dat foar in fearn. Yn België is dat op sokke ôfdielings by in tredde fan de meiwurkers it gefal. De meiwurkers yn Nederlân binne yn mearderheid tefreden oer it sosjale klimaat, de ynterne kommunikaasje en de romte dy’t se krije om opliedings te folgjen.