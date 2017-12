‘Plofklas’ wurd fan it jier

De grôtfolle ‘plofklas’ is foar de dielnimmers oan de ferkiezing fan it genoatskip Onze Taal en de NTR it wurd fan it jier 2017. De kar foar it relatyf ûnbekende wurd fernuveret de organisatoaren. Miskien dat meispile hat dat de ferkiezing yn de tiid fan de ûnderwiisdemonstraasjes wie. ‘Plofklas’ krige in tige heech persintaazje fan de stimmen: 66. Op nûmer twa en trije einigen ‘nepnieuws’ (trettjin persint) en ‘genderneutraal’ (sân persint). Dat waard sneontejûn bekendmakke yn it programma De avond van taal op NPO2, dêr’t Margriet van der Linden yn weromseach op it ôfrûne taaljier.

It komt selden foar dat in Wurd fan it Jier mei sokke sifers wint. ‘Brexit’ helle ferline jier 29 persint fan de stimmen, ‘rampvlucht’ hie yn 2015 genôch oan sechtjin persint om te winnen. ‘Plofkip’ krige yn 2011 44 persint fan de stimmen.

It wurd ‘plofklas’ stamt út 2013, doe’t it boargerinisjatyf Stop de Overvolle Klassen it regear in petysje oanbea tsjin klassen mei mear as tritich learlingen. Mei de nije learareprotesten dit jier kaam it begryp werom, foaral op sosjale media. Op Twitter waard troch leararen oproppen om dat wurd te kiezen. Opfallend is dat yn kranten de nûmers twa en trije folle faker brûkt wurde as de winner. ‘Nepnieuws’ en ‘genderneutraal’ kamen ferskate hûnderten kearen foar yn ’e media, wylst der mar inkelde tsientallen kearen oer ‘plofklas’ skreaun waard.

Fan 4 oant 17 desimber koe fia ynternet keazen wurde út in list fan tsien wurden. Op it fjirde plak einige de ‘weigeroma’, folge troch ‘#MeToo’, ‘toetsenbordterrorist’, ‘filterbubbel’, ‘aflosboete’, ‘gifei’ en ‘brexitbuit’. Dizze moanne kaam it wurdboek Van Dale en mei in wurd fan it jier. Dêr waard de ferkiezing, dêr’t 70.000 minsken oan meidiene, wûn troch ‘appongeluk’. ‘Fipronilei’ en ‘regenboogtaal’ waarden by Van Dale twad en tred.