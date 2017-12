Ofslútdyk-Waadsintrum neffens planning oplevere

Bougroep Dijkstra Draisma hat op 22 desimber it Ofslútdyk-Waadsintrum neffens planning oan opdrachtjouwer provinsje Fryslân oplevere. Dat betsjut dat it gebou no klear is. Yn de kommende tiid wurdt noch trochwurke oan de ynrjochting. De offisjele iepening fan it sintrum is op tongersdei 22 maart.

“Wy binne wer in stap tichter by de iepening. Der moat noch in soad dien wurde foardat wy klear binne om it publyk te ûntfangen, mar yn maart stiet hjir in prachtich sintrum dêr’t besikers út binnen- en bûtenlân de ferhalen oer de Ofslútdyk en it Waad belibje kinne”, sei in tefreden deputearre Klaas Kielstra.

Bou alhiel neffens planning

Dirk Jan de Rouwe fan Bougroep Dijkstra Draisma: “It is foar ús hast spitich dat sa’n unyk projekt op sa’n bysûnder plak klear is. Yn gearwurking mei GEAR arsjitekten hawwe wy yn ‘e tiid fan de bou geregeld rûnliedingen jaan mocht, ûnder oare oan omwenners en skoallen. Dat elkenien der aanst hinne kin, dêr hawwe wy fansels al dy wiken mei-inoar op ta wurke. It is in paradehynderke foar de Provinsje, mar ek foar ússels.”

Iepening maart 2018

Eksploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek nimme fan jannewaris ôf de ynrjochting op ‘e noed. Op 22 maart 2018 is de offisjele iepening fan it sintrum, fan 24 maart ôf is it iepen foar it publyk.

Ofslútdyk-Waadsintrum

Yn it Ofslútdyk-Waadsintrum kinne de besikers alles om en oer de Ofslútdyk belibje. Troch bylden en saken te ûndergean wurdt dêr it ferhaal ferteld fan de skiednis en de takomst fan de dyk, de Fiskmigraasjerivier, UNESCO Wrâlderfgoed Waadsee en de Iselmar. Doel fan it projekt is it fuortsterkjen fan de toeristysk-ekonomyske struktuer troch ûntwikkeling fan de Ofslútdyk, as wichtige toeristyske tagongspoarte foar Fryslân en Noard-Hollân. Ferwachte wurdt dat it sintrum aanst sa’n 60 oant 100 tûzen besikers jiers lûkt.

Finansiering

Provinsje Fryslân is inisjatyfnimmer, opdrachtjouwer en haadfinansier fan it projekt. Dêrneist finansierje it Waadfûns, Rykswettersteat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nasjonale Postkoadelotterij en de eksploitanten Kranendonk en Op de Hoek mei.

De Nije Ofslútdyk

It no oplevere gebou makket diel út fan it programma De Nije Ofslútdyk. Dat is in gearwurking fan de provinsjes Noard-Hollân, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harns. Mei-inoar wurkje dy op it mêd fan duorsume enerzjy, ekology, rekreaasje en toerisme en romtlike kwaliteit oan in fernijde dyk. Mear ynformaasje stiet op www.deafsluitdijk.nl