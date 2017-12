Oerheden sloarderich mei lytse talen op ferkearsbuorden

Oerheden geane soms sloarderich om mei de taal op buorden. Yn Nederlân stiet meastal inkeld mar Nederlânsk op ’e buorden en dêr wurde geregeld flaters mei makke. Stiet der dan ris Frysk op, dan is dat ek lang net altyd korrekt skreaun.

It skriuwen fan lytse talen op buorden wurdt yn it bûtenlân ek gauris mei net al te folle soarch dien. Mâlferneamd is it foarbyld fan it twatalige boerd dat yn 2008 delset waard yn it Welske plak Swansea. Yn it Ingelsk stiet derop: “Gjin tagong foar frachtweinen. Dit is in wenwyk.” Dêrûnder stiet yn it Welsk: “Op it stuit bin ik net op kantoar. Jo kinne jo oersetopdrachten lykwols gewoan opstjoere.” In gemeente-amtner dy’t it Welsk net machtich wie, hie de Ingelske sin nei in oersetster ta maild en sette de tekst dy’t er hast fuortendaliks weromkrige sûnder nei te tinken op it boerd.

Yn 2016 krige in Welske kroechbaas sa syn nocht fan de brike oersettings dy’t streekrjocht út Google Translate rûgele wiene, dat er sels twatalige buorden pleatste, mar dan oarsom: skreaun yn korrekt Welsk, mei in soms ûnbegryplike ynternetoersetting yn it Ingelsk derûnder. It Nijs joech dêr ek omtinken oan: link.

De Skotske krante The Scotsman kaam der dizze wike efter dat der de ôfrûne jierren santjin ferskillende twatalige buorden yn Skotlân koart nei pleatsing ferfongen wurde moasten, om’t de Gaelictalige tekst net doogde. De flaters bestiene soms út in ûntbrekkend aksintteken of it ferkeard staverjen fan plaknammen. In toeristyske attraksje waard it boerd dat minsken wolkom hiet op it eilân Bute. Yn it Gaelic wie dêr Eilean Bhoid fan makke en dat betsjut eilân fan de kul. Unbegryplik wie de oersetting fan City centre (‘stedssintrum’ of ‘binnenstêd’) op in twatalich boerd. Yn it Gaelic is dat Meadhan a’ Bhaile, mar op it boerd stie it ûnbegryplike Baile mor ionad. Dy wurden betsjutte ‘stêd grut ienheid’.