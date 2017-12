Oardel oere jeugdsirkus op heech nivo by Saranti

It Ljouwerter jeugdsirkus Saranti fersoarge sneintemiddei 24 desimber foar de seisde kear syn krystspektakel. Dat waard organisearre troch Nanouk van der Wal, foarsitter en artistyk lieder fan Saranti, yn nauwe gearwurking mei it Schaaf City Theater yn Ljouwert. Tradisjoneel hearre dêr ek gastoptredens by.

Oer dy gastoptredens seit Nanouk van der Wal: “Dat is troch in spontane aksje ûntstien. Earder hawwe al ris in bernekoar en in dûnsgroep oan ús foarstellingen meiwurke. Dizze kear hawwe wy trije jeugd- en bernesirkussen útnûge: it bernesikus Okidoki út Meppel, it jeugdsirkus Caroly út Goor en it jeugdsirkus Pavarini út Swol. Fierder noch it Witova Trainingssintrum út Hallum en de Dûnsstudio Urbanraw út Ljouwert.”

Heech nivo

Nanouk van der Wal sjocht syn krewearjen beleanne. Yn it Schaaf City Theater, foarhinne Sealen Schaaf, stiene trijehûndert stuollen klear en dy wiene allegearre beset. Om’t foarôf al twahûndert kaarten ferkocht wiene, wie in útferkochte seal net in ferrassing. It entûsjaste publyk geniete fan njoggentich minuten berne- en jeugdsirkus fan heech nivo.

Richard Klompstra, yn de rol fan krystman, is in poerbêste sprekstâlmaster. Altyd hat er in grut boek by him om dêr de nûmers út oan te kundigjen. De teäterseal wie yn krystsfear oanklaaid en soks foeget in ekstra diminsje ta.

Saranti fersoarge fansels de measte nûmers. Foar trije âldere famkesleden wie it de lêste kear dat se meidiene. Dat tekene de show wol wat. Oer de takomst hoecht Saranti lykwols net yn te sitten. Yn de junioaren en pupillen skûlet genôch talint. In grut talint is ûnderwilens Lisanne Dijkhuis. Dat liet se sjen yn har prachtige doekenûmer. Se wurke poerbêst en op grutte hichte oan twa blauwe doeken. It soe my gjin nij dwaan as Sander Balk, direkteur fan it famyljesirkus Salto út Snits al gau in berop op har docht, net allinnich foar Salto, mar ek foar syn krystsirkus Sander and Friends.

Mei ien foet traapje

Saranti kaam fierder op mei duo-jonglage fan trije duo’s mei baltsjes, mei in grutte groep yn in bêste kombinaasje fan trampoline en lange matte, mei duo-akrobatyk fan fjouwer keppels, mei in grutte groep dy’t ûnder mear ta de ferbylding sprekkende primiden bouden, mei it dûnsjen fan de cancan, mei limbodûns, mei dy prachtige groepsakrobatyk, dêr’t hân-op-hân- en krêftakrobatyk yn ferweve wiene, mei it rinnen op grutte ballen en net te ferjitten de swide akrobatyk op lytse en grutte fytsen mei ien tsjil op in net al te noflike stellaazje. Net allinne op de stellaazje mar ek op it toaniel lieten de fytsers fakwurk sjen lykas it toudûnsjen en it mei ien foet traapjen op fytsen mei ien tsjil. Alle hulde!

Kubus

Okidoki, Caroly en Pavarini lieten it publyk ek folop genietsje. It Meppeler Okidoki mei rinnen op de strakke koarde, komyske duo-akrobatyk en diabolo. Caroly út Goor mei prachtige loftakrobatyk fan ien famke en twa jonges yn in kubus en mei duojonglearjen. Earst mei keulen, letter mei baltsjes. Solo waard sels mei sân baltsjes jonglearre. It Swolse Pavarini liet him hiel goed sjen mei in grutte groep fytsakrobaten op ien tsjil en mei it jonglearjen mei keulen, gauris yn de rol fan robotten. Dus foar it grutste part yn slow motion brocht. Soraja fan de Dûnsstudio Urbanraw krige it publyk manmachtich oan it dûnsjen en in jonge en in famke fan dy dûnsskoalle ferwûnderen it publyk mei harren enoarme ritmegefoel. Bente Visser fan Stiens fertsjintwurdige it Trainingssintrum Witova magistraal mei in tige oansprekkend nûmer mei in sabel, in flagge en in gewear.

Mei in skitterjende finale mei alle artysten op it toaniel waard yn styl ôfskied nommen fan in tige meilibjend publyk.

Simon Visser