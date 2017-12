Oanhalde as storein

Kollum fan Frâns Kuipers

Der is yn 2017 in protte ‘hottefile’ oer ús moaie Fryske taal. Fan heech oant leech waard deroer skreaun, sawol yn beide Fryske kranten as yn de kollums fan ItNijs.frl. Yn de Steaten en riedsealen en sels yn de Twadde en Earste Keamer waard deroer praat!

Guon binne – noch altyd! – fan betinken dat it Frysk fan boppen ôf oplein wurde moat, want de Fryske taal is de iennichste échte twadde rykstaal fan Nederlân en dy wurdt dêrtroch troch ‘Brussel’ erkend. It is mooglik om it Frysk wetlik op te lizzen, want de Twadde Keamer hat dat al yn 1980 yn in wet fêstlein. Bûge of baste, it Frysk moat dus yn de lesprogramma’s fan de basisskoallen en it fuortset ûnderwiis opmommen wurde, want oars sil ús moaie taal ferdwine.

De provinsje hat dêr in grutte taak yn, sa wurdt skreaun, mar dy jout te maklik frijstellingen oan skoallen dy’t it net wolle of net kinne. Neat mei te meitsjen, stie soms yn de skreaune en op de sosjale media. Foar it Frysk ferantwurdlike Deputearre Sietske Poepjes sit dermei yn ’e mage. Sy wol it allegearre echt wol wiermeitsje, mar dat kin se net allinne. Sûnder stipe fan de Steaten, de skoallen en de âlden, paken en beppen, slagget it har alhielendal net.

De provinsje stekt de nekke út mei it grutskalige projekt Lan fan Taal, dat yn 2018 foar master opslaan sil. It sil sjen litte dat it Frysk wol deeglik de muoite wurdich is. Om dat sjen te litten is der oan de râne fan it Aldehoustertsjerkhôf in spesjaal (glêzen) gebou set. Tûzenen taskôgers sille op de tribune sjen en harkje kinne nei alderhande kulturele aktiviteiten fan sjongers en selskippen. It Frysk sil yn en oer hiel Fryslan libje yn 2018. No sa!

Yn de oanrin fan dat grutte en prachtige mienskipsfeest wie der, sa’t ik hjirboppe skriuw, in protte rebûlje nedich om de folle oandacht te krijen foar it Frysk fan hjoed-de-dei, mar mear noch foar it Frysk op langere termyn. “Oanhâlde as storein”, seit skriuwer Willem Verf altyd as it wat tsjin sit. Brimstich waarden de leden fan de stichting Brede Maatskiplike Diskusje Frysk doe’t ûndersiker dr. Geert Driessen fan de Universiteit fan Nijmegen hiel Nederlân witte liet dat it Frysk oer fyftich jier net mear brûkt wurde sil. Dat nijs batste deryn. Sels it NOS-sjoernaal hie it deroer. Reden: âlden, paken en beppen litte it Frysk derby sitte. Dy fine it goed dat harren bernsbern oma en opa sizze en roppe. Is it mei dêrtroch dat it ûnderwiis – yn de breedte sjoen – it sitte lit? Boppedat: as der gjin learkrêften oplaat wurde dy’t Fryske les jaan kinne, dan kin it ûnderwiis der eins ek neat oan dwaan. It liket in fisieuze sirkel.

Foto © Constance Scholten, HeerhugowaardMar…, doe kaam ús Kommisaris fan de Kening Arno Brok, as in rasechte djipfries, út ’e hoeke. Hy praat, wêr’t it mar kin, Frysk! Stribbet dy troch syn stribjen foar it Frysk, ús fotosjenike portefúljehâldster Frysk Sietske Poepjes in bytsje foarby? Kom op Sietske, wat sille we no belibje, sil Brok tocht ha, ik sil dy allinne mar in bytsje helpe! Want, tinkt er faaks, as minsken fan kwizekwânsje harren goed ynsette foar it Frysk en dat dúdlik blike litte, dan sille de measte ynwenners wol folgje. Ik bin bang fan net! Friezen litte harren net samar wat oplizze.

De Fryske taal sil yn en troch it ûnderwiis mei it each op de takomst oars oanpakt wurde moatte. Trijetalige skoallen binne nei myn betinken de oplossing. Yn Fryslân kin it primêr en fuortset ûnderwiis it beste sa ynklaaid wurde dat alle skoalbern leare om meartalich te tinken en leare om te studearjen en te wurkjen as boargers fan de wrâld. Wrâldboargers! Soks wurket op de langere termyn posityf troch.

Dêr heart fanselssprekkend it brûken fan it Frysk as sprek-, tink-, en skriuwtaal by. Ik jou ta dat soks tiid freget, mar dy wurkwize sil úteinlik mear fertuten dwaan as it by wet oplizzen fan it Frysk. Ommers, de mienskip feroaret, der binne en komme mear ymmigranten, en gean sa mar troch. It Frysk dan mar sitte litte? Hielendal net! Oanhalde as storein, want it is troch rein en sinnestrielen dat fan in reinbôge alle sân kleuren te sjen binne. It Frysk is ien fan dy kleuren en in reinbôge sjocht der oeral yn ’e wrâld gelyk út.