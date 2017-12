Krysttiid yn Sweden

Kollum fan Simone Djurrema

Wy hiene al gau yn ’e gaten dat men mei fersieren net te gau begjinne mei. Mei advint, dan is it tastien. As ien foar advint al bûtenferljochting ophinget of in advintsljocht yn it finster set, snuve myn kollega’s ôfkarrend: “Hast sjoen dat dy en dy no al krystferljochting hat? It liket nearne nei…”

Advint is hjir in grut ding, yn de steatstsjerken wurde advintskonserten organisearre mei it pleatslik koar. Dy lûke in soad minsken. Fansels meast âlderein, mar ek nochal wat jonge minsken. En dan giet it oan! Oeral komme advintstreppentsjes yn ’e finsterbanken of krystkandelers, faak sels ek yn ’e skuorren en garaazjes.

De krystbeammen binne hjir djoerder as yn Nederlân. Dat hiene we net tocht mei al dy bosken hjirre, mar it sil him wol yn de hegere leanen sitte. Fiifentweintich persint fan de Sweden hellet syn beam stikem út de bosk. Mar de boeten binne net om ’e nocht en men kin der sels foar yn ’e finzenis belânje! Ut eigen bosk mei wol en mei tastimming ek. Wy hawwe it mei de buorman oplost en der groeie no in pear potinsjeel prachtige beamkes yn ús berm, dat kommend jier hawwe wy se sels. As ien se net stelt teminsten…

Mar it hâldt hjir net op mei in beam en wat ljochtsjes. Alles wurd út ’e kast helle: krystgerdinen, krysttafelkleden, wandkleden, krystfoto’s yn listen oan ’e muorre, krystskilderijen en allegearre krystbyldsjes en sa! Ik haw lêsten in hiele protte spul kocht by de loppis (rommelmerk/omrinwinkel) yn fyftigerjierrestyl.

It foel my op dat dy âldere Sweedske tomter (krystmannen) der mear út seagen as ús Nederlânske túnkabouters. Of bygelyks lykas Piggelmee, Pinkeltje en David de Kabouter. Doe’t ik dernei frege seine se: “Ja hear! Der binne ek túntomter, bosktomter, boerepleatstomter ensafuorthinne.” Dat it binne eins krystkabouters.

De tomte hat hjir ek in frou. Faak binne se mei in hiele kloft, hawwe se in protte wille en helje se kattekwea út. Se komme mei de bok, op ’e bokkeslide of gewoan op skys mei de kadootsjes. Tomter binne net allegearre sa noflik, want wa’t op in boerepleats wennet, moat mei de krystnacht tomtegröt (kabouterbrij) by de skuorre sette. Oars wurdt er lilk en fikket er de skuorre op! Wy hawwe ús skuorre noch…

Yn ’e rin fan de tiid binne der fansels in protte Amerikaanske krystmannen bykommen. De lêste raazje is dy troleftige tomter mei de noas krekt ûnder de mûtse út. Jimme kenne se wol fan de Ikea en Jysk. Mar dêr hawwe se der grif net guon by mei frisseltsjes yn it hier sa’t de wyfketomter dat hjir hawwe..

De Krystdagen begjinne hjir op 24 desimber, krekt as yn Amearika. Wiken foarôf wurdt begûn mei it sieden, bakken en ynfriezen fan ‘ferplichte’ tradisjonele krystgerjochten en kin men in krystbuffet mei datsoarte fan iten bestelle by restauranten tsjin woekerprizen. Mei it krystfeest sels ite de minsken thús mei famylje en freonen, dan binne de restauranten ticht.

Dit jier komt Hindrik syn ‘kant’ by ús te krystfieren. Us twadde hûs is op it stuit net oan fakânsjegongers ferhierd, dus dêr kinne se moai yn. Wy hiene ôfrûne wykein moai wat snie, mar dy is spitigernôch al wer ferdwûn. It hie sa moai west mei in wite Krysttiid. Mar ik haw as in echte Sweedse fan alles bakt en yn de friezer dien, dat ik bin der klear foar! Wy sille ek oan ’e glögg! Glögg is in krûdige drank, mei of sûnder alkohol, dy’t men waarm drinkt, krekt as glühwein, mar dan oars. Men yt der amandels, rezinen en Sweedske spekulaaskes by. Dêr haw ik sels in spesjaal glöggsetsje foar kocht mei in waksineljochtsje en lytse kopkes. Dat waar of gjin waar, dizze Friezen fiere in waarme tradisjonele Sweedske Krysttiid mei alles derop en deroan.

Simone Djurrema-van der Wal is yn 2015 mei har man en bern út Garyp wei nei Sweden emigrearre.