De Spaanske kening Felipe hat in grut part fan syn krysttaspraak oan de Katalaanske kwestje bestege. Hy die dat yn minder skerpe bewurdingen as yn oktober, doe’t er it stribjen nei ûnôfhinklikens fan Kataloanië ûnferantwurde en ûngrûnwetlik neamde. Yn syn krysttaspraak hie Felipe it oer it “drege jier” dat Spanje troch de Katalaanske krisis efter de rêch hat. Foar’t er dêr fierder op yngie, priizge er earst wiidweidich de súksessen en ferwurvenheden fan it “feriene Spanje” yn de ôfrûne fjirtich jier.

Hy ferfolge mei de opmerking dat Spanje in folwoeksen demokrasy is “dêr’t alle ideeën wol yn ferdigene, mar net oplein wurde kinne oan oaren. Respekt foar de begjinsels en wearden fan de rjochtssteat binne essinsjeel om de grûnwetlike begjinsels fan frijheid, gelikensens en rjochtfeardigens te boargjen.”

Felipe hie syn telefyzjetaspraak pas sneintemoarn opnaam. Hy moast wachtsje op it resultaat fan de Katalaanske ferkiezings fan ôfrûne tongersdei. Om dy reden waard ek mei spanning útsjoen nei syn rede út it Zarzuela-paleis wei. Mei syn rede foldie er net oan de winsk fan de ôfsette Katalaanske lieder Puigdemont. Dy fûn dat de kening syn foarige útheljen nei de separatisten rektifisearje moast.