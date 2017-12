Kryststâl op nanoformaat foar de paus

Litouwen hat paus Fransciscus in tige lyts kadootsje jûn foar de krystdagen: in kryststâl op nanoformaat. It tafrieltsje is net grutter as 0,3 milimeter, it berntsje Jezus is sels lytser as in minsklike sel. It giet om in tsientûzenste kear ferlytse ferzje fan de kryststâl dy’t alle jierren op it plein foar de katedraal fan de haadstêd Vilnius stiet. De fyftjin figueren binne scand en printe mei in spesjale mikro-3D-printer. In tiim fan tritich persoanen hat trije moanne oan de byldegroep wurke.

De hiele kryststâl soe op in minsklike wimper passe. De makkers hawwe it yn it each fan in nulle pleatst. De paus krige de kryststâl kado om’t er takom jier Litouwen besytsje sil by in rûnreis troch de Baltyske steaten. Der binne yn totaal fiif makke: ien foar de paus, ien foar de Litouske presidint Grybauskaite en in tredde giet nei it aartsbisdom Vilnius. De oare twa wurde útstald.

De Litouske presidint sette in foto fan harsels op Twitter wêrop’t se troch in mikroskoop nei it keunstwurkje sjocht. “De wichtichste dingen yn it libben binne ûnsichtber foar it bleate each”, skriuwt se derby. De makkers hawwe it Guinness Book of Records frege om de kryststâl offisjeel as lytste op ’e wrâld te erkennen.