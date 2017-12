Krystkongres 2017 yn Frjentsjer oer nije kânsen foar de Frjentsjerter Akademy.

Op 27 en 28 desimber fûn yn Frjentsjer wer it jierlikse Krystkongres plak, diskear al foar de 85ste kear. Tema wie neffens de brosjuere “De Fryske Akademy – de Fryske Universiteit werom”. Dêr wurdt lykwols net mei bedoeld de Fryske Akademy sa’t dy yn Ljouwert stiet, mar de Frjentsjerter Akademy. In aktueel tema, want foar it earst sûnt it sluten fan de Frjentsjerter Akademy (FA) yn 1811 is der in nije kâns foar in foarm fan akademysk ûnderwiis yn Fryslân kommen, no’t de Grinzer Universiteit in dependânse yn Ljouwert iepenet.

Wol wat skrinend dat it heil út Grins komme moat, want it kaam ûnder mear troch it sukses fan de Grinzer Universiteit dat de FA hieltyd fierder efterút buorke mei sluting as gefolch, sa liet de earste sprekker, prof. Goffe Jensma ús witte yn syn lêzing oer de histoarje fan de FA. Dat Napoleon gauris de skuld kriget fan de sluting is net terjochte, it wie eins de skuld fan de FA sels, dy’t net mei de tiid meigie. De FA waard oprjochte troch de Fryske Steaten yn 1585 yn gebouwen fan in sletten kleaster yn it sintrum fan Frjentsjer en wie dêrmei nei Leien de twadde universiteit fan Nederlân. De FA wie winliken in kalvinistysk bolwurk. Fryslân rûn mei syn akademy foarop yn Nederlân en it wie dan ek namste tryster dat 226 jier letter de FA opdûkt waard, wat in trauma foar Fryslân betjutte oant hjoed-de-dei. De 17e iuw wie de bloeitiid fan de FA. De akademy hie fjouwer fakulteiten: artes liberales, teology, rjochten en medisinen. De fiertaal wie Latyn, allinnich by kolleezjes wiskune waard ek wol Nederlânsk brûkt. Frysk spile dus gjin rol. Bekende studinten wiene de Frânskman René Descartes en Peter Stuyvesant, de stifter fan New York. In protte studinten kamen út it bûtenlân, lykas út Hongarije, dy’t oplaat waarden ta dûnmy.

Twadde sprekker wie Bert Looper, âld foarsitter fan Bernlef en no direkteur fan Tresoar, dy’t it benammen hie oer syn passy foar biblioteken yn it algemien en de biblioteek fan de FA yn it besûnder. De kolleksje fan de FA drige nei de sluting te ferdwinen nei de RUG, mar bedarre lokkigernôch foar Fryslân yn de eigen Provinsjale Biblioteek, dy’t letter opgie yn Tresoar. De kolleksje wie lytser as tocht waard. Hy besloech mar in goeie 1600 wurken, benammen op juridysk mêd. De measte boeken lykwols stiene net yn de akademybiblioteek, mar by de heechlearaars thús.

De funksje fan biblioteken is sûnt dy tiid sterk feroare: fan “collection to connection”, it lizzen fan ferbiningen. Wol sammelet Tresoar alle Fryske publikaasjes. Hjoed-de-dei is der in sterke beweging fan papier nei digitale media, mar papier sil in wichtige funksje hâlde.

Tredde en lêste sprekker wie Eduard van Zuijlen, boargemaster fan Frjentsjerteradiel oant 1 jannewaris 2018, as dy gemeente opgiet yn de nije gemeente Waadhoeke. Hy lei de klam op de takomst fan de nije FA as ûnderdiel fan Campus Fryslân (CF). Dekaan Jouke de Vries sjocht mooglikheden om Frjentsjer as akademystêd in plak te jaan yn CF. Dat is fêstlein yn in yntinsje-oerienkomst om de FA te fêstigjen yn de Botniastins op it Bredeplak. Dêr kin in kolleezjeseal foar sa’n 60 studinten ynrjochte wurde en romten foar lytsere groepen. Al op 1 septimber 2018 soene de aktiviteiten fan de nije FA útein sette kinne.

Doel is dat de FA eat tafoeget oan it kurrikulum fan CF dat wittenskiplik past by de regio, dus op gebieten dy’t wichtich binne foar Frjentsjer en omkriten: lânbou (ikkerbou), psychiatry en rjochten (omgevingswet). Van Zuijlen hie der al oer neitocht en kaam mei in suggestje: sâlte tylt. Troch de stiging fan de seespegel krije hieltyd mear gebieten op de wrâld te krijen mei it sâlt wurden fan it grûnwetter. It is dêrom wichtich lânbougewaaksen te ûntwikkeljen dy’t dêr geskikt foar binne. De FA soe dêr yn de CF ûndersyk nei dwaan kinne. Op it mêd fan de psychiatry soe de GGZ yn Frjentsjer in rol spylje kinne om spesjale kolleezjes oan te bieden oan psychologen. Al mei al biedt CF nije kânsen oan Frjentsjer as akademystêd, in hoopfolle ûntjouwing.

Jehannes Elzinga