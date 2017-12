Krystfloed ferdistruwearre Fryske kustmienskippen

Krekt trijehûndert jier lyn rekken grutte parten fan it Nederlânske West-Fryslân oant it Dútske Noard-Fryslân ûnderstrûpt, nei in swiere noardwesterstoarm op 25 desimber 1717. Rûnom brutsen yn de kustgeaen de diken troch, suver gjin inkelde kustmienskip waard troch de Krystfloed sparre.

Hiel Noard-Grinslân strûpte ûnder en sels yn de stêd Grins stie tsientallen sintimeters wetter. Yn Delfsyl bruts it westlik diel fan de wâl troch en rûnen huzen, it fort en de tsjerke ûnder wetter. It westlik part fan Noard-Hollân en it noarden fan Fryslân waarden likegoed troffen. Yn East-Dongeradiel brutsen ûnder oaren de diken fan it Dokkumer Grutdjip. Neffens tellingen ferlearen yn ús Fryslân 108 en yn Grinslân 2.276 minsken it libben, mar yn Dútslân wol mear as 9.000. Yn Grinslân en it Dútske East-Fryslân waarden tûzenen huzen ferrinnewearre en fersûpten fierders tsientûzenen kij, hynders, bargen en skiep. Swier troffen wiene ûnder oaren de hearlikheid Jever mei 1700 deaden en Butjadingen, dêr’t 30 % fan de befolking omkaam.

Nei de stoarm foel de winter ek noch yn, mei strange froast en in protte snie en op 25 jannewaris en yn de nacht fan 25 nei 26 febrewaris 1718 teheisteren op ‘e nij stoarmfloeden de kustkriten, dy’t der troch de stikkene diken warleas hinne leinen. Yn de dêropfolgjende bûtenwenstich hite simmer koene miggen harren omraak fermannichfâldigje op de noch splislizzende lannen en sa massaal malaria bewurkmasterje. Wylst foarrieden en sieguod ferlern gien wiene, wie de fersâlte boaiem ynearsten net mear gaadlik foar lânbou.

De kustbefolking, dy’t troch de Grutte Noardske Oarloch om de hegemony yn de Eastsee tusken Sweden – en foar in hoartsje de Republyk fan de Sân Feriene Nederlannen – tsjin Ruslân, Denemarken-Noarwegen, Poalen-Litouwen en Saksen (1700-1721) mei ynkertieringen en dêroerhinne ek noch feepest al yn in delgeande tiid bedarre wie – dêrtroch wiene de diken net goed ûnderholden – rekke sadwaande noch fierder yn de nederklits. In protte minsken ferfearen, nettsjinsteande in migraasjeferbod, nei oare kriten. It desimearre en ferearme folk wie dêrtroch lang net by steat en reparearje de diken – foar safier’t it al motivearre wie om soks te dwaan, om’t de ramp yn it foarste plak as straf fan God sjoen waard – sadat it tiden duorre ear’t de situaasje ferbettere. Fangefolgen gie der jierrenlang hongersneed om. Likegoed waarden de terge kustbewenners troch it bewâld foar dykûnderhâld oanslein, dat betearde yn rebûlje. It duorre oant yn de njoggentjinde iuw foar’t alle skulden werombetelle wiene.

