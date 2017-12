Kollum fan Jabik van der Bij

By de krysttiid hearre krystferhalen. De measten sille der wol grut mei wurden wêze. As bern moasten wy harkje nei ferhalen oer bern dy’t it troch earmoed of sykte amper rêde koenen. De ellinde waard breed en oangripend beskreaun mar oan ’e ein kaam alles noch goed en waard it dochs noch in moai krystfeest. No geane my de teannen krom yn ’e skuon stean as ik sokke swiete ferhaaltsjes oanhearre moat. Lokkich komt dat amper mear foar.

It ferhaal fan de filosoof/skriuwer Pankaj Mishra dizze wike yn it tv-programma Tegenlicht fan de VPRO kaam by my oer as in krystferhaal, mar dan net yn de tradisjonalistyske foarm mei in happy end. Mishra syn ferhaal giet oer de eftergrûn fan de brân yn de flat Grenfell yn Londen, in ramp dy’t yn juny oan 71 minsken it libben koste. Jierrenlang wie der al op wiisd dat it mei de brânfeilichheid lang net yn oarder wie. Der wie by de bou te goedkeap en brânber materiaal brûkt. De ferhierder die neat en de gemeente hanthavene net. Sa stadichoan wie de flat tusken in protte nije en djoere apparteminten dy’t bewenne wurde troch minsken mei in protte jild, kommen te stean. De flat soe derôf moatte om plak te meitsjen foar nijbou. Dat soe gâns mear jild yn ’t laadsje strike. No, in heal jier letter, hawwe de measte minsken út Grenfell noch gjin oare wente en in protte sliepe noch op de grûn.

Mishra, dy’t yn 1993 út Yndia nei Ingelân kaam, sjocht Grenfell as in foarbyld fan de gefolgen fan it neo-liberalisme en yndividualisme. Minsken hearre oer har eigen libben te gean en moatte selsrêdsum wêze. De mienskip dêr’t men earder yn opfongen waard is no oerlitten oan de wurking fan de merk. Dêr draait alles om effisjintsje, profyt en opbringst. Sa binne soarch- en ûnderwiisynstellingen stadichoan produkten fan de merk wurden dêr’t alles yn jild yn útdrukt wurdt. De oerheid lûkt him werom. De merk rêdt him wol mei algemiene foarsjenningen lykas de eardere nutsbedriuwen. Fraach en oanbod soargje wol foar in goede priisbepaling. Wurknimmers moatte fleksibel wurde en krije dêrom sa min mooglik fêste kontrakten. It is de tiid fan flekswurk, nuloerekontrakten en SSP’ers. De wurkjouwer moat maklik fan syn wurknimmers ôf kinne. It is wer de merk dy’t bepaalt oft immen wurk besette kin of oan ’e kant bliuwt. Om ús hinne sjogge wy minsken bûten board fallen. Dat makket in protte minsken ûngerêst oer har takomst, se wurde lulk en moedeleas, mient Mishra. Se kinne har sels net frij meitsje út har ôfhinklike en minne situaasje. Yn stee fan njonken dizze minsken stean te gean en te besykjen om der wat oan te dwaan, wurde se krekt manipulearre, neffens Mishra. De grime wurdt troch de elite dy’t profitearret fan dit liberalisme omlaat nei oare skuldigen. De skuld fan alle ellinde leit by de EU yn Brussel. Dat it sa min giet mei Ingelân komt fan al dy migranten. Dy pikke ús baantsjes yn en frette it steatsrip leech. Troch har wize fan libjen snijt ús identiteit derûnder. Wy wolle Brexit en alle frjemdlingen moatte it lân út. Ingelân moat wer Ingelân wurde mei syn eardere rykdom oan kultuer en tradysjes.

Fan dy tradysjes wurdt yn Tegenlicht in stikje film sjen litten oer de beneaming fan de Lord Mayor. In folslein folkloaristysk barren sûnder ynhâld, omdat de Lord Mayor neat te fertellen hat en allinne mar in seremoniële funksje hat. Hy is it symboal fan de jildhannel yn it monetêre sintrum fan Londen. Dé fertsjintwurdiger fan de macht en de elite. Hy liket op de stoker op de elektryske trein eartiids. Yn de optocht rinne ek groepen mei út de eardere koloanjes. It lit de minsken oan ’e kant fan ’e wei dreame oer it ‘grutte ferline’ fan Ingelân. In tiid dêr’t se sa ûnwennich fan binne en nei werom wolle. Sa wurde myten yn ’e loft holden. It liket wat op ús ‘prinskesdei’, folslein efterhelle.

Op de pleinen steane de stânbylden fan de grutte ‘helden’ fan eartiids, fiele de Ingelsen. De minsken út de eardere koloanjes belibje dat hiel oars: wat foar de Ingelsen helden binne, seagen hja as har ûnderdrukkers. Sjenant is de opname fan Boris Johnson yn Yndia dy’t troch syn ambassadeur ynlústere wurdt dat syn hâlden en dragen net goed falt by de befolking as er dêr op besite is. Johnson fielt him noch yn de tiid fan it koloanialisme en tinkt dat er dêr hannelje kin lykas de eardere baas. Efkes letter sjogge wy May hast flechtsjen nei har auto ûnder in lûd boegerop fan it folk yn Yndia. Noch altyd hawwe se yn Ingelân net yn ’e gaten dat de âlde tiden foarby binne en ek net werom komme sille, merkt Mishra op. “Grut-Brittannië hat in ympearium ferlern mar nea in eigen rol weromfûn”, seit er. It botst tusken hoe’t men jinsels sjogge en en hoe’t oaren jin sjogge (woldogger fersus ûnderdrukker). Machthawwers ferdjipje har net yn de gefoelens fan de misbrûkte massa.

De ‘les’ fan Mishra is dat de politike elite libbet yn syn eigen wrâld en de massa leauwe lit dat harren ellinde feroarsake wurdt troch drigingen fan bûten en net troch de elite dy’t inoar de baantsjes taskoot en de eigen posysjes beskermet. Sa wurdt de werklike oarsaak fan de behyplike posysje fan de ûnderkant ferskûle efter in opwoutere nasjonalisme mei rasistyske trekjes. Mar de werklike oarsaak leit yn de neoliberalistyske systemen mei syn privatisearring, deregulearring en it evangeelje fan de frije merk dêr’t inkelden fan profitearje.

De refleksje fan Mishra ropt by my bylden op fan in Trump mei “lets make America great again”, muorre bouwende Hongaren, skelle op Europa. Mar ek fan in Buma dy’t mei syn foargonger Balkenende it Hollânske nasjonalisme nij libben ynblaast mei syn gewapper mei de flagge en it Wilhelmus. Dan lit ik Wilders en Baudet der noch mar efkes bûten. In protte minsken rinne graach efter dit wy-sytinken oan. De sûndebok hat in lange skiednis. Der is altyd wol in groep te betinken dy’t de skuld krije kin en dy’t je bûtenslute kinne. Us skiednis sit der fol mei: fan Joaden oant Swarten, Turken en Marokkanen. Foar har is gjin plak. Liket it net wat op it ferhaal fan dy stâl yn Betlehim?