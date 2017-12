Koade oranje foar Frânske Alpen fanwege snie

De Ferkearsynformaasjetsjinst (VID) advisearret Nederlanners dy’t fan en nei de Frânske Alpen reizgje wolle om pas sneontemiddei de dyk op te gean yn it gebiet. Sneontemoarn sil it flink snije yn de Frânske Alpen. Freedtejûn is der ek al in protte snie fallen. De Frânske waartsjinst hat dêrom koade oranje ôfjûn. Nei ferwachting falt der sa’n tweintich oant tritich sintimeter snie en hegerop kin dat oprinne oant in heale meter. Ferskate diken moatte nei alle gedachten ôfsletten wurde yn ôfwachting fan snieploegen. Foaral yn ’e omkriten fan it by Nederlanners populêre sky-oard Val Thorens wurde in soad problemen ferwachte.

Sneon is altyd al in drokke dei op ’e diken yn wintersportgebieten. In protte akkomodaasjes kinne inkeld fan sneon oant sneon boekt wurde, dat der binne in protte minsken ûnderweis. Dêrby is it ek nochris krystfakânsje. Yn oare Alpelannen kinne dêrom ek wintersportfiles ferwachte wurde. Nei 12.00 oere sneontemiddei stiget de sniegrins troch de oanfier fan waarmere loft en nimme de ferkearsproblemen ôf, berjochtet it VID.