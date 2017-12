It famke mei de swevelstokken

Ferhaal fan Hans Christian Andersen (1805-1875)

oerset troch Douwe A. Tamminga (1909-2002)

bewurke troch Jangerben

(mei tastimming oernommen út Groot Heerenveen

fan 12 desimber 2017, side 37)

It wie ôfgryslike kâld. It snijde en it begûn al skimerich te wurden. It wie de lêste jûn fan it jier, âldjiersjûn. Yn dy kjeld en yn dat tsjuster rûn op ’e strjitte in earm lyts famke om, mei de bleate holle en op bleate fuotten. Hja hie wol toffels oan hân doe’t se fan hûs gong, mar dat joech net folle. Dy toffels wiene har fierstente grut; har mem hie se it lêst droegen, sa grut wiene se.

