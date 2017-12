Hayo Apotheker waarnimmend boargemaster Waadhoeke

De nije gemeente Waadhoeke begjint op 1 jannewaris mei de hear Hayo Apotheker as waarnimmend boargemaster. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok hat him tongersdei yn dy funksje beneamd. Dat barde nei oerlis mei de beëage fraksjefoarsitters fan de nije gemeente.

Oant 1 jannewaris is de hear Apotheker (67, D66) noch boargemaster fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Dêr naam er fan ‘e wike ôfskied. Súdwest-Fryslân kriget der yn it nije jier fyftjin doarpen út de gemeente Littenseradiel by en makket dan in nije start, mei in nije gemeenteried en in nij kolleezje. De hear Apotheker achte it in gaadlik momint om ôfskied te nimmen en romte te meitsjen foar in opfolger.

Yn Waadhoeke is neffens de hear Brok ferlet fan in betûfte boargemaster, dy’t bekend is mei weryndielingen en dy’t gjin ambysjes hat om definityf te bliuwen. Oan dat profyl foldocht de hear Apotheker. Mei hast 36 tsjinstjierren is er de langstsittende boargemaster fan Nederlân. Weryndielingen hat er meimakke yn Stienwyk/Stienwykerlân. Muntendam/Menterwolde en Snits/Súdwest-Fryslân.

De gemeenten It Bilt, Frjentsjerteradiel, Menameradiel en in part fan Littenseradiel fusearje op 1 jannewaris ta de gemeente Waadhoeke. Mei de nije gemeenteried giet de hear Brok yn it nije jier op syk nei in troch de Kroan beneamde boargemaster. De hear Apotheker bliuwt oant de úteinlike boargemaster letter yn it jier komt.