Gedicht: it sin fan in hin

it sin fan in hin

de hinnen fan boer Sinnema

woenen graach ris wer in hoanne ha

mei al dy froulju waard it sa saai

se praten allinnich noch mar oer harren aai

nei ryp beried kaam der in advertinsje yn de ‘Kukelekoe’

marris ôfwachtsje wat dêr op ôfkomme soe

de brieven streamden binnen

dat it waard in hiele klus foar de hinnen

se selektearren fiif kandidaten

en mei alle fiif ha se in oere praten

by eintsjebeslút waard Bokke de Haan beneamd

in stoaterske hoanne, yn de omkriten tige ferneamd

yn it earstoan gie it goed

Bokke stie foar syn froulju tige noed

de iene nei de oare mocht in nachtsje by him bliuwe

en moarns moast er se it hok út triuwe

nei ferrin fan tiid waard de sfear wat minder

Bokke krige nammentlik lêst fan gelûdshinder

de hinnen keakelen Bokke te folle

en dat waard him te drok oan de holle

de hinnen fûnen it mar oanstellerij

en keakelen foar it leave heitelân wei

doe krige Bokke sa’n min sin

en sei ‘ik kin gjin hin mear sjen’

hy stapte op, it krop witte heech

de hinnen hienen doe it hok wer leech

dat wie har tige nei ’t sin

want ja, wat moasten se ek mei sa’n Jan Hin

Folkje Koster