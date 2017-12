Fryske monuminten yn de stegers

De provinsje Fryslân subsidiearret 34 monuminten foar restauraasjes. In tal kriget in nije bestimming of in ûnderhâldsbeurt. It totaalbedrach oan subsydzje is goed € 2,3 miljoen. Mei de ynvestearringen fan eigeners en oaren betsjut dat in ynvestearring fan mei-inoar € 4,6 miljoen yn Fryske monuminten.

Deputearre Johannes Kramer is wiis mei de inisjativen dy’t út de mienskip komme om yn monuminten te ynvestearjen. “De winsk foar it opknappen fan ús rykdom oan monuminten komt út de eigeners sels wei. It is moai dat wy dêr as Provinsje stipe oan jaan kinne.”

Boerepleatsen yn agrarysk gebrûk

Kramer: “Yn it bysûnder bin ik bliid mei de restauraasjeprojekten fan in tal pleatsen yn agrarysk gebrûk. Dat is in kategory dy’t foar ús lânskip hiel wichtich is en dy’t in soad ferlet fan restauraasjes hat. Dy hawwe foarrang krige.” Foarbylden binne twa pleatsen oan de Aldebiltdyk yn Sint-Jabik en pleatsen yn Iens en Aldwâld.

Tsjerken

Neist pleatsen hawwe ek tsjerken spesjale oandacht nedich. Foarbylden fan honorearre plannen binne de restauraasje mei nije bestimming fan trije tsjerken. De tsjerke fan Dedzjum kriget in kombinearre doarps- en rekreaasjefunksje. De grifformearde tsjerke yn Lollum kriget in doarpsfunksje en romte foar in koöperaasje fan begraffenisferieningen. De meniste tsjerke fan Itens wurdt in mienskipshûs. Guon spesifike ûnderdielen fan tsjerken binne faak kwetsber. Dêrom krigen ek ferskate restauraasjes fan oargels, roubuorden, klokkestuollen, klokken yn tuorren en oerwurken subsydzje.

Transformatorhúske wurdt trekkershutte

In lyts mar byldbepalend foarbyld is de restauraasje fan it leechsteande transformatorhúske yn Wurdum, dat in orizjinele nije bestimming kriget, nammentlik as trekkershutte.

Oare foarbylden

Yn de list fan plannen dy’t honorearre binne, steane ek oare oansprekkende foarbylden, bygelyks ferskate monumintale bouwurken op it bûten Fogelsangh State yn Feankleaster.

Fierder steane op de list de byldbepalende poldermûnen by Jislum, Wommels, Damwâld en De Jouwer. Op it mêd fan yndustrieel erfgoed krije de eardere oaljefabryk yn Frjentsjer en de eardere tabaksfabryk op it Hearrenfean in subsydzje.

De folsleine list fine jim hjir.