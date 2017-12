Frou rydt mei beheindekarke op A1

De plysje is moandei let op ’e jûn ôfkaam op in melding fan in frou dy’t op de A1 by Amsterdam yn in beheindekarke – in brommobyl – ried, dat maksimaal 45 kilometer yn ’e oere ride kin. Oare dykgebrûkers dy’t har riden seagen hawwe har fêstriden en oer de flechtstrook nei in tankstasjon begelaat.

De plysje hat derfoar soarge dat se feilich thúskaam. “Driving home for Christmas. Mar dan net mei je brommobyl oer de A1 asjeblyft”, twittere Tiim Haadwegen fan de plysje oer it ynsidint. Fierder priizge de plysje de aksje fan boargers dy’t har fan de dyk ôfhellen. “Hulde oan dizze minsken, dy’t slimmer wisten foar te kommen mei gefaar foar eigen libben”, stelt de plysje.