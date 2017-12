Frachtwein rydt op Dútske plysjeauto yn, plysjefrou omkaam

By in slim ûngelok op de Dútske sneldyk A61 by Viersen, net fier fan de Nederlânske grins, is in plysjefrou fan 23 jier om it libben kaam. Twa oare plysjes binne swierferwûne rekke. Hja stiene mei ynskeakele swaailjocht oan ’e kant fan de dyk in frachtwein op te wachtsjen dy’t yn Nederlân opfallen wie troch syn rydgedrach.

De Nederlânske plysje hie de Dútske kollega’s dêrfoar warskôge. De frachtauto, dy’t út Oekraïne kaam, ried yn Nederlân op de A74 yn it uterste easten fan Limburch, dêr’t gjin op- en ôfritten binne. De Dútske plysjes woene de oplizzer steande hâlde, mar de sjauffeur ried yn folle faasje op de plysjewein yn en sleepte it reau sa’n twahûndert meter mei. De plysjefrou ferstoar op it plak sels. De sjauffeur rekke ferwûne.