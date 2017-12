Prate oer it libben, stil wêzen fan de natuer, pikerje oer it tsjuster en dreame oer de nije dei. Omrop Fryslânpresintator Bart Kingma prate yn it nachtlike onlineprogramma ‘Fiel de Nacht’ mei Marijke Roskam, Jan Posthuma, Rients Ritskes, Greetje Bijma en Bearn Bilker oer harren libben en driuwfearren. Dat alles barde fan in unike lokaasje op It Amelân ôf; de uterste eastpunt, midden yn de dunen fan It Oerd. De kompilaasjes fan Fiel de Nacht binne fan 1 o/m 5 jannewaris alle dagen fan om 17.15 oere te sjen op telefyzje, Omropfryslan.nl en yn de Omrop-app.

1 jannewaris: Jan Posthuma

Jan Posthuma wie de bêste blokkearder fan de wrâld en wûn goud op de Olympyske Spullen fan Atlanta (1996), ít sportmomint fan de 20e iuw. Ald-follyballer Jan Posthuma (Dokkum, 11 juny 1963) praat mei presintator Bart Kingma oer de opofferingen foar sukses, it oerwinnen fan tsjinstanners én ploechgenoaten, oer sykte en oer mei pensjoen gean op je 35ste. De útstjoering mei Jan is op moandei 1 jannewaris te sjen by Omrop Fryslân.

2 jannewaris: Marijke Roskam

Marijke Roskam helpt as deifoarsitter en mediatrainer grutte ûndernimmers en organisaasjes om better foar it ljocht te kommen. De ôflevering mei BNR Nieuwsradiostationvoice Marijke Roskam (1982) is op tiisdei 2 jannewaris te sjen yn it programma Fiel de Nacht fan Omrop Fryslân.

3 jannewaris: Rients Ritskes

Rien Ritskes (1957) learde Herman Wijffels it meditearjen en coachte darter Raymond van Barneveld nei it wrâldkampioenskip. Dizze Zen-master praat mei Bart Kingma oer ôfsjen om jins libben te feroarjen, safolle mooglik minsken gelokkich te meitsjen en meditaasje as oplossing foar alles. Op woansdei 3 jannewaris is de ôflevering mei Rients te sjen by Omrop Fryslân.

4 jannewaris: Greetje Bijma

Yn it programma Fiel de Nacht prate Kingma ek mei de frou dy’t har stim behearsket as gjin oar. Se stie op de grutste ynternasjonale jazz-poadia en wûn as earste frou de Boy Edgar-priis. Greetje Bijma (Stiens, 22 april 1956) kaam yn Fiel de Nacht om te praten oer sjongen om it libben te fieren, of gewoan om oerein te bliuwen en oer it gemis fan har man Willem, dy’t it fûnemint ûnder har karriêre wie. De ôflevering mei Greetje is op tongersdei 4 jannewaris te sjen by Omrop Fryslân.

5 jannewaris: Bearn Bilker

Hy is miskien wol de grutste keningshûskenner fan Fryslân. Boargemaster Bearn Bilker (12 desimber 1952) prate mei Bart Kingma oer de Oranjes, de Fryske Nassaus en boargers, de hobbys en fassinaasjes fan in boargemaster én ynwenner fan in doarp mei de grutste persoanlike drama’s. De ôflevering mei Bearn is op freed 5 jannewaris te sjen by Omrop Fryslân.

