Fideoklip fan LF2018-liet ‘Seis oere thús’ yn ’e loft

De fideoklip fan it offisjele Kulturele-Haadstêdliet ‘Seis oere Thús’ is sûnt koart te beharkjen. De fideo fan it liet fan Nynke Laverman stiet al online.

Laverman skreau it liet mei Sytze Pruiksma yn opdracht fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 en sil it op 27 jannewaris as beslút fan de offisjele iepening live útfiere.

De fideoklip makke se yn gearwurking mei filmproduksjehûs Artisan Creatives út Ljouwert. De haadrol yn de klip is foar de krekt njoggenjierrige Rogier van Dixhoorn, dy’t syn rol, neffens Nynke Laverman, “mei faasje spilet. Hy blykt in ras-akteur!”

Yn it liet roppe de fertroude tsjerkeklokken, dy’t ús as bern ea seine dat wy thús komme moasten om te iten, no elkenien op om ‘syn tosken yn in nije tiid te setten’ en it each te rjochtsjen op de takomst.

Wa’t de fideoklip besjen wol, kin dat ûnder mear dwaan op it YouTube-kanaal fan Nynke Laverman: https://youtu.be/PdJ98S8wY5g.