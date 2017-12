Ferljochte beswierren tsjin de let-Romantyske filmkeuring

Troch Henk Wolf

Ik haw in hekel oan de filmkeuring. Sterker noch, ik fyn it in grouwélich ferskynsel. Dat hat dermei te krijen dat ik it prinsipieel ferkeard fyn as oerheden útmeitsje dat minsken wol of gjin tagong ta keunst ha, mar it is folle mear as dat.

Koartlyn siet ik in Amerikaansk besprek fan de Netflix-searje Hemlock Grove te lêzen. It is in rige dy’t my yn syn absurdisme wol oansprekt. Dat jildt net foar elkenien: kritisy ha de searje ôfbaarnd. Dy krityk ferbaasde my net, mar de reaksjes op willekeurige yngrediïnten fan ‘e searje wol: ik kaam heel wat stikjes op it Internet tsjin fan âlden dy’t fûnen dat it eins net koe dat Netflix samar in searje makke dêr’t bern nei sjen koenen, wylst der safolle grizelichs en safolle seks en noch folle mear yn siet dat neffens dy âlden net geskikt wie foar berne-earen en -eagen.

Romantyk

Dêr sit him foar in part de oast. Kijkwijzers en âlden bepale dat grizeljen min is foar bern. Dat idee liket wiidferspraat, mar sa foar de hân lizzend fyn ik it net. Dat komt miskien trochdat ik ridlik bekend bin mei njoggentjinde-ieuske berneboeken, dêr’t as regel aardich wat yn grizele wurdt. Dat jildt ek foar de Fryske folksferhalen, dy’t fol sitte mei wjerwolven, libbene liken en berneskrikken. En sels hie ik as bern ek mear mei Edgar Allan Poe as mei Jip en Janneke. De 21e ieu is yn dat opsicht dan ek in perioade dy’t ik fan in ôfstantsje en mei wat fernuvering besjoch.

Ik sjoch dy 21e-ieuske oanstriid om bern tsjin grizelige keunst te beskermjen as in let-Romantyske oplibbing fan de kultus fan de teare, ûnbedoarne bernesiel, dy’t net tefolle skokken ha moat, oars korrumpearret er. Sûnt ik in pear jier lyn de NRC-lêzing Het romantische bewustzijn fan kultuerhistoarikus Maarten Doorman heard ha, besef ik dat wy hjoed de dei noch altyd midden yn de Romantyk libje. Dy Romantyk is gjin ienheid: yn myn jeugd leinen de aksinten oars as no, mar sintraal steane allegear oannamen dy’t mei in yrrasjonele iver ferdigene wurde. In soad fan dy oannamen draaie om puerheid. Al dy sûn-itenbeweging draaie om puerheid. It grizelige rjochts-nasjonalisme ek, lykas it opkommen foar de net-westerske ymmigrant as ‘nommele wylde’. Al dy hippe artisanale meubels: puerheidskultus. Homeopaty, natoergenêswizen en de wearze fan grutte medisynfabrikanten: puerheidskultus.

Grizeljen

In protte fan dy Romantyske oannamen binne geloofsartikels. De idee fan ‘e teare, ûnbedoarne bernesiel is dêr ien fan. It is neffens my gjin wiere of nuttige oanname. Ik tink dat boeken en films just by útstek geskikt binne om bern wenne te litten oan eangst. It grizelige deryn is ommers net echt. It is fiksje en dat is folslein dúdlik – it bestiet allinne mar salang’t je opgeane yn de sabeare wrâld fan dy fiksje. Sjoch op fan de side en de wjerwolf is reduearre ta inket. Set it skerm út en de fampier is fuort. Grif sil der ris in bern in nacht net sliepe om in grizelfilm, mar is dat net in nuttich en needsaaklik part fan it begripen fan de dûbelde laach fan keunst, fan it kultureel sosjalisearjen? Is in bern dat noait ris de eangst foar mûnsters ûnder it bêd meimakket en oerwint net like ûnwinsklik as in bern dat noait ris in knibbel iepenhellet of tsjinsprutsen wurdt of wiet reint?

Seks, drugs en geweld

Kijkwijzers en âlden tinke ek dat sekssênes der net op troch kinne. No bin ik grutwurden mei Flodder en Schatjes. De frijmoedichheid fan doe is der net mear, al krij ik ek net de yndruk dat seks yn Nederlân no safolle wjerstân opropt. Yn Amearika is dat oars, dêr kin in bleate tepel al reden wêze om in film ûngeskikt foar bern te ferklearjen. Unnedige en ûnwinsklike taboeïsearring fan it minsklik lichem, soe ik sizze.

Wat yn de keunstresepsje reynkarnearre liket te wêzen út de 19e ieu (of foar Fryslân de jierren 1963/’64), is dat der sa’n soad beswier bestiet tsjin it gedrach fan fiktive personaazjes. Kijkwijzers en âlden meitsje harren blykber drok om geweld, om flokken, om it brûken fan drank en drugs, om smoken yn fiktive wrâlden. Net dat ik dy saken yn it echte libben no oanmoedigje wol, mar dêrom hoege je se net fuort te litten út in film. Se kinne yn keunst in funksje ha om personaazjes te tekenjen – of se jouwe gewoan wer hoe’t minsken har no ienkear gedrage.

Der is gjin ymmorele keunst

Dat bringt my by myn twadde grutte beswier tsjin dit soarte filmsensuer, nammentlik dat it keunst mei in moralistyske bril op besjocht, net mei in estetyske. Wat dat oangiet hâld ik mei Oscar Wilde, dy’t yn ‘e 19e ieu ferlykbere krityk krige op syn fassinearjende The Picture of Dorian Gray. Syn reaksje wie: “The sphere of art and the sphere of ethics are absolutely distinct and separate.” Wilde sei ek: “There is no such thing as an immoral and immoral book. Books are well written or badly written. That is all.”

Fansels kin jeugd in fiktyf personaazje as foarbyld nimme foar it deistich libben – dy eangst bestiet blykber. Mar minsken kinne har ek fersette tsjin wat filmpersonaazjes dogge, of in les leare út dy har gedrach, of der neat mei dwaan, of der mei in metablik nei sjen. Keunst kin allegear reaksjes oproppe en der is gjin kanonyk-korrekte reaksje. De reaksje komt fan de lêzer of de sjogger en hy kin net oan de keunstner of it keunstwurk ferwiten wurde.

Swarte Pyt

Yn de diskusje oer Swarte Pyt komme de Romantyske puerheidskultus en de moralistyske fisy op keunst byinoar. De foarstanners fan Swarte Pyt hingje de Romantyske puerheidskultus oan. “De tradysje moat puer bliuwe”, sizze sy. De tsjinstanners besjogge de toanielstikjes troch in moralistyske bril: se moatte fan har bern opfiede ta in bepaalde maatskiplike fisy. Beide ideeën binne yrrasjoneel en úteinlik net goed foar de keunst. Se nimme bern ek net serieus as tinkende minsken, mar behannelje se as wêzens dy’t je ôfskermje moatte om foar te kommen dat se korrumpearje. Dêr moatte âlden en bern net oan meiwurkje wolle.

Kulturele opfieding

Wat âlden en leararen wol dwaan moatte yn de opfieding fan bern – en dat liket my in plicht ferlykber mei dy om bern mei te nimmen nei de bibleteek of it museum – is bern te trainen yn de omgong mei keunst – om se deroer neitinke te litten, de mieningen fan oaren hearre te litten, se heel ferskillende soarten boeken en films foar te setten. Dat is in ferljochtingsopdracht, ien dy’t rjochte is op bildung, op iepenheid, op it omgean mei ferskillende fisys, op it wennen oan de dûbelde laach fan keunst, op krityske rede en rasjonalisearring. En dus yndied in opdracht dy’t fier fan de Romantyske tinkwize ôf stiet.